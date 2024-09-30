«30% поражения легких, думала, умру»: россияне повально болеют пневмонией, и это не ковид — истории и мнения врачей

В сезон ОРВИ некоторые болеют всей семьей Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В российских регионах увеличилась заболеваемость пневмонией. Основная причина — эпидсезон, во время которого люди чаще заражаются ОРВИ, ковидом и другими инфекциями. При этом у некоторых пневмония протекает очень тяжело. Читатели портала NGS.RU рассказали о том, как переносят болезнь, а врачи объяснили, с чем может быть связана заболеваемость и какие симптомы должны насторожить.

«Кашель, от которого задыхаешься»

Новосибирец Александр заболел в начале сентября. Первым симптомом стало повышение температуры. Он подумал, что просто простудился.

— Обычно я болею пару дней, но в этот раз температура так и не упала. На четвертый день пошел в поликлинику, записался на прием через робота Николая. Врач послушала стетоскопом, услышала хрипы. Назначили флюорографию, сделали в трех позициях. Обнаружили двустороннюю полисегментарную пневмонию. Выписали сначала один антибиотик, потом второй, вместе с ними разные противовирусные, ингаляции. Тест на ковид мне в поликлинике не делали. Сделал дома, он отрицательный. Может, было уже поздно. Сейчас чувствую себя нормально, температура спала, но есть отвратительный кашель, от которого задыхаешься. Больничный еще на неделю, — рассказал Александр.

При пневмонии больным выписывают антибиотики Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Владислав тоже заболел в середине сентября. Температура поднялась до 37,5 градуса. Через несколько дней, на выходных, состояние не улучшилось, поэтому он решил вызвать врача. Доктор приехала на следующий день, измерила температуру и послушала легкие, но хрипов не услышала. Владиславу прописали противовирусное средство.

— Врачи потом удивлялись из-за такого назначения. Поставила обычное ОРВИ. С понедельника по четверг препараты не помогли. Я пришел в больницу, чтобы поменяли лечение. Сделали снимок. Сначала с новым лечением отправили домой — и где-то через полчаса позвонили и сказали, что еще раз посмотрели и поняли, что это пневмония и надо госпитализировать, — говорит Владислав.

В больнице у него брали анализы и тесты, но он не спрашивал, на что именно. Сейчас капают антибиотики, Владислав пьет таблетки и дышит через кислородную маску, потому что кислород в крови понижен.

Как правило, при пневмонии поднимется температура. Но некоторые переносят болезнь без этого симптома Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Ульяна переболела пневмонией в августе. В разговоре с NGS.RU девушка рассказала, что изначально пришла в больницу с кашлем. Ей говорили, что при пневмонии болят легкие, у нее такого симптома не было. По ее словам, врач не услышала хрипы в фонендоскоп, поставили диагноз «трахеит». Через неделю стало ясно, что у Ульяны двусторонняя полисегментарная пневмония. Девушку положили в больницу.

— Было ужасно плохо. Врачи упустили болезнь на ранних стадиях. Развивалась стремительно. Дошло до 30% поражения легких, думала, умру. Около пяти видов антибиотиков пришлось пропить по назначению. Так что сразу лучше обращаться в больницу и требовать рентген легких. Флюорография, к сожалению, может и не показать, — считает Ульяна.

Она говорит, что у нее был очень сильный кашель, из-за которого невозможно спать. Теперь предстоит долгое восстановление. Ульяна отметила, что на приеме у врача ей делали экспресс-тест на ковид, он оказался отрицательным.

«Такой подъем не типичен»: объяснение врачей

Как рассказал NGS.RU Сергей Дорофеев, главный врач новосибирской Городской клинической поликлиники № 1, рост заболеваемости пневмонией в городе начался в конце августа. Пока непонятно, выросло ли количество больных по сравнению с прошлым годом.

Пневмонией в этом году часто болеет молодежь Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Наверное, в этом побольше, чем в прошлом, хотя сложно сказать. Мы такую статистику не проводили. Рост связан с вирусными инфекциями, причем у детей в основном микоплазменная инфекция, — объяснил Сергей Дорофеев.

По его словам, за неделю в поликлинике фиксируют 9–10 случаев пневмонией. В основном болеют дети и пожилые люди.

Рост заболеваемости может быть связан и с ковидом, в эпидсезон его регистрируют чаще. Но, отмечает врач, сейчас заболевание в основном протекает как обычное ОРВИ, без специфических симптомов. В основном больные пневмонией лечатся в стационаре, если сами не отказываются от госпитализации.

В случае появления симптомов заболевания стоит обратиться за помощью к врачу и не заниматься самолечением Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Врач-терапевт клиники «Здравица» Наталья Смирнова также отметила рост заболеваемости пневмонией. По ее словам, за этот сентябрь заболевших больше, чем за такой же период в прошлом году.

— Однозначно больше, практически ежедневно выявляется пневмония. Обычно такое наблюдается в осенне-зимний период, больше зимой. Для августа-сентября такой подъем заболеваемости не типичен. Сложно сказать, с чем это связано. Может быть, это ковид, новые штаммы. Может быть, это какая-то атипичная инфекция, микоплазма. Мы не идентифицируем возбудитель. А в тех случаях, когда были попытки обследовать пациентов на ковид при атипичной клинике, и они сами говорили, что также болели раньше, тесты были отрицательные, — отмечает Наталья Смирнова.

На то, что у пациента пневмония, может указывать затрудненное дыхание, болезненный кашель, а также затяжной кашель в течение недели. Температура при этом может не подниматься. Эти симптомы — повод обратиться за помощью к врачу. Как правило, пациентам с пневмонией назначают антибиотики, ингаляции и противовирусные препараты. Курс лечения длится примерно 10 дней.

— В этом сезоне молодежь болеет чаще и люди среднего возраста, до 40 лет, — уточнила Наталья Смирнова.

Госпитализация, по словам терапевта, требуется людям с тяжелым течением заболевания: при двустороннем поражении, сатурация меньше 95%, пожилым и одиноким людям. В этом году у Натальи Смирновой не встречалось таких случаев.