Мощная магнитная буря накрыла Землю: кому не поздоровится и как от нее спастись

Буря достигла высокой активности Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Сильная магнитная буря на Земле началась утром 17 сентября. Она достигла уровня G4 (очень сильная), однако она будет непродолжительной, так как основные массы плазмы уже прошли мимо планеты, сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на своем сайте.

— После 10 часов нахождения в периферийных областях солнечного плазменного облака планету всё же зацепило ядром выброса. Скачок параметров окружающего космического газа был зарегистрирован примерно в 01:30 по московскому времени, а около 04:30 произошли наиболее сильные изменения. Этот момент наземные магнитометры зарегистрировали как начало магнитной бури уровня 3,66 (почти 4 по 5-бальной шкале), — написано на сайте.

Активность бури идет на спад Источник: сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ











G3 — сильная мощность магнитной бури. При таком уровне могут возникнуть проблемы с прерывистой спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, а также перебои в работе HF-радио. В энергосистемах может потребоваться корректировка напряжения, а на некоторых защитных устройствах могут начаться ложные срабатывания.

G4 — тяжелая мощность магнитной бури. В энергосистемах могут возникнуть проблемы с контролем напряжения. Спутниковая навигация может ухудшиться на несколько часов, распространение КВ-радиоволн будет прерываться, а низкочастотная радионавигация может быть нарушена.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури — резкие возмущения геомагнитного поля Земли, которые длятся от нескольких часов до нескольких суток. Их провоцирует повышенная солнечная активность. При вспышке на Солнце выбрасывается поток заряженных частиц — плазма, скорость передвижения которой примерно 400 км/сек. Этот поток достигает магнитного поля Земли, которое оберегает всё живое от столь высокой солнечной активности. Однако сильные столкновения материй могут вызвать магнитные бури.

Ученые оценивают магнитные бури по 10-балльной шкале. Штормы до пяти баллов являются незначительными. Более сильные изменения же классифицируют по шкале от G1 до G5.

Магнитные бури в сентябре 2024 года

Произошедшая магнитная буря не первая и не последняя в этом месяце. Ученые прогнозируют повышенную геомагнитную активность до конца сентября. Четыре дня геомагнитной бури придутся на 23, 24, 25 и 28 число первого осеннего месяца.

Ученые могут прогнозировать солнечную активность пока лишь приблизительно, но и этого метеозависимым хватит с головой Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











На что могут повлиять магнитные бури

У астрофизиков и медиков нет четкого понимания, влияют ли магнитные бури на самочувствие людей. Одни считают, что метеочувствительность существует, другие уверены, что недомогание, которое пациенты связывают с магнитными бурями, на самом деле вызвано другими причинами. Тем не менее есть комплекс проблем, которые многие связывают именно с этим явлением.

У гипертоников может повыситься давление, а у гипотоников упасть. Для того чтобы пережить магнитную бурю тем, у кого повышенное давление, нужно ограничить употребление соли, ведь она задерживает жидкость в организме, а это в свою очередь может ухудшить состояние. При этом важно пить как можно больше воды.

Гипотоникам же во время магнитных бурь можно принимать настойку лимонника или элеутерококка, если для этого нет противопоказаний.

На кого могут повлиять магнитные бури Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы









