Сироте, ставшему тяжелым инвалидом на СВО, восстановили череп

Виктору установили специальную пластину, замещающую костную ткань Источник: Семен Баутин











Уральцу Виктору Баутину, который стал тяжелым инвалидом на СВО, восстановили череп. Его прооперировали в Екатеринбурге, в госпитале ветеранов войн на Широкой Речке, и установили специальную пластину, замещающую костную ткань.



Журналист E1.RU Елена Панкратьева впервые рассказала историю про Виктора Баутина и его брата-близнеца Семена весной 2023 года. Оба — сироты, мать лишили родительских прав, а после выпуска из детдома им некуда было пойти, они несколько лет жили на работе, потом снимали жилье. Осенью 2022 года Виктора мобилизовали, в зоне боевых действий его тяжело ранило осколком. Чтобы сохранить жизнь бойцу, врачи вместе с гематомой удалили ему часть черепа в полевом госпитале.



Несколько месяцев Виктор провел в реанимации московского госпиталя Бурденко. Сначала врачи не могли дать прогнозы, выживет ли он, но боец смог поправиться. Именно в то тяжелое время мы познакомились с Витиным братом и рассказали их историю — Семену тогда некуда было везти лежачего военного после выписки. Прогнозы были мрачными: лежачее, вегетативное состояние.

Брат и друзья нашли раненого Виктора в госпитале Бурденко Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Но всё получилось по-другому: несмотря на тяжелую травму — по сути, отсутствие части черепной коробки — Виктор начал восстанавливаться. Оказался сохранен интеллект, вернулась речь. Семен привез брата в Екатеринбург. Позже, узнав историю бездомного бойца-инвалида, уральские меценаты купили близнецам квартиру в Верхней Пышме.

Виктор до операции, во время реабилитации в клинике Волковой. На фото он с инструктором ЛФК Источник: Семен Баутин











Виктору сделали первую операцию, нейрохирурги госпиталя ветеранов установили шунт — заменили им поврежденный сосуд в головном мозге, а спустя несколько месяцев снова прооперировали, восстановив череп. Индивидуальную пластину (по сути, часть головы) сделали московские специалисты по 3D-снимку. Операция прошла успешно.

— Витя, конечно, радуется. Послеоперационный отек сошел. Наконец он может нормально посмотреть на себя в зеркало. Нет пугающей вмятины, мимика хорошо выровнялась, лицо стало прежним, — рассказал нам Семен. — До этого он боялся дотронуться до той части головы, где была открытая мягкая часть, без кости. Самооценка поменялась, видит в зеркале уже нормальное, обычное лицо, узнает себя.

Сейчас Семен ухаживает за братом — официально работает сиделкой, помощником по уходу. Для этого он прошел специальные профессиональные курсы по уходу за инвалидами, организованные областным Министерством соцполитики.

Теперь военному предстоит долгая реабилитация, чтобы встать на ноги. Врачи объясняют: ходить он может, необратимых нарушений или поражений нет. Единственным серьезным препятствием стала контрактура суставов ног — Виктор не может их разогнуть. Эта болезнь образовалась из-за долгого лежания в одном положении в реанимации госпиталя Бурденко.



— Сейчас у Вити цель появилась. Хочет стать медбратом, или санитаром, или волонтером. Работать, ухаживать за лежачими больными, такими же, каким он был еще недавно сам. За этот год мы насмотрелись на многое в госпиталях, в больницах, реанимациях. Очень нужна не только медицинская помощь, а просто руки, физическая сила.

Санитарка — одна на шесть лежачих мужчин с серьезными ранениями, а кто-то из пациентов по сто килограммов весит. Семен Баутин

Она просто не в состоянии перевернуть мужчин, не хватает сил. Волонтеры в госпиталях очень нужны. Конечно, я понимаю, до реальной работы Вите еще далеко. Нужно прежде всего самому восстановиться, разогнуть ноги, встать. Но главное — есть цель. Мотивация, ради чего нужно заниматься и терпеть боль при занятиях, — говорит нам Семен.

Виктора наградили орденом Мужества Источник: Семен Баутин











На днях Виктор получил орден Мужества, Семен забрал награду из военкомата и передал брату.

