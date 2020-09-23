Минздрав назвал три болезни, которые ухудшают состояние пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина назвала болезни, которые усугубляют негативный прогноз состояния пациентов с коронавирусной инфекцией. По ее словам, наиболее опасны всего три диагноза.



— Мы знаем тройку заболеваний, которые точно ухудшают прогноз пациентов с коронавирусной инфекцией — артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение. Сколько бы публикаций ни было, эти три лидируют, — цитирует Драпкину ТАСС.



Оксана Драпкина — директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России.