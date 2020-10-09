Фармакологи Минздрава нашли новую побочку у препарата от коронавируса

Информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с COVID-19 при Минздраве опубликовал документ, в котором говорится, что у препарата от коронавируса и средств, сделанных на его основе, возможны новые побочные эффекты. В документе сказано, что у пациентов есть вероятность двигательных нарушений.
Фармакологи изучили инструкцию к японскому «Авигану». В ней, в частности, говорится о риске возникновения синдрома ночного хождения и повышенном риске падений.
— Необходима настороженность в отношении новых, недостаточно документированных или ранее не зарегистрированных нежелательных эффектов, например моторных нарушений и падений, — сказано в документе.
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» заявил, что подобные препараты могут провоцировать самые разные нарушения в работе организма.
— По сути, фавипиравир — это яд, поэтому его не стали массово применять против вируса гриппа. Это препарат для применения в экстремальных ситуациях. Например, для больных с высокой вирусной нагрузкой, то есть с большим объемом поражения тканей. В этом случае положительный эффект может быть выше, чем возможная токсичность препарата, — отметил Волчков.
Росздравнадзор отметил, что сообщений о «развитии реакций, связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения», не поступало. В своем ответе ведомство ссылается на данные базы «Фармаконадзор 2.0».
В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение «Фавипиравира» и «Коронавира», они поступили в аптеки всех регионов России. Ранее препараты применялись только для лечения в стационарах. Вместе с экспертами мы уже разбирали российский препарат от коронавируса и побочки от него. Читайте об этом здесь.