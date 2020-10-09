9 октября пятница
СЕЙЧАС +11°С
usd 77.92
eur 91.70
Тема дняЧто будет с дистантом и каникулами

Все новости

Все новости

Фармакологи Минздрава нашли новую побочку у препарата от коронавируса

Речь идет о так называемом синдроме ночного хождения

836
6Обсудить

Поделиться

В сентябре лекарства от коронавируса поступили в аптеки по всей стране

В сентябре лекарства от коронавируса поступили в аптеки по всей стране

Информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с COVID-19 при Минздраве опубликовал документ, в котором говорится, что у препарата от коронавируса и средств, сделанных на его основе, возможны новые побочные эффекты. В документе сказано, что у пациентов есть вероятность двигательных нарушений.

Фармакологи изучили инструкцию к японскому «Авигану». В ней, в частности, говорится о риске возникновения синдрома ночного хождения и повышенном риске падений.

— Необходима настороженность в отношении новых, недостаточно документированных или ранее не зарегистрированных нежелательных эффектов, например моторных нарушений и падений, — сказано в документе.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» заявил, что подобные препараты могут провоцировать самые разные нарушения в работе организма.

— По сути, фавипиравир — это яд, поэтому его не стали массово применять против вируса гриппа. Это препарат для применения в экстремальных ситуациях. Например, для больных с высокой вирусной нагрузкой, то есть с большим объемом поражения тканей. В этом случае положительный эффект может быть выше, чем возможная токсичность препарата, — отметил Волчков.

Росздравнадзор отметил, что сообщений о «развитии реакций, связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения», не поступало. В своем ответе ведомство ссылается на данные базы «Фармаконадзор 2.0».

В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение «Фавипиравира» и «Коронавира», они поступили в аптеки всех регионов России. Ранее препараты применялись только для лечения в стационарах. Вместе с экспертами мы уже разбирали российский препарат от коронавируса и побочки от него. Читайте об этом здесь.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

МинздравРосздравнадзорлекарство от коронавирусакоронавирусфавипиравиравиган
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!