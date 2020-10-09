«Ползал на четвереньках»: главврач Переславской больницы рассказал, как болел коронавирусом

Главврач Переславской больницы рассказал, как болел коронавирусом
Сегодня количество заболевших в Ярославской области побило все осенние рекорды — ещё 73 подтверждённых диагноза «коронавирус». Чтобы узнать, к чему готовиться, как защититься и как протекает болезнь, мы пообщались с главврачом Переславской ЦРБ Кириллом Харчиковым. Летом доктор сам переболел коронавирусом.
— Я заболел в июне, — рассказал Кирилл Харчиков в прямом эфире в Инстаграме 76.RU (@76ru_news). — У нас уже начал падать уровень заболеваемости, но в окружении оказались люди, больные коронавирусом. Сначала заболела секретарь, а уже на следующий день я. Почувствовал, что заболел, остро. Всё началось с подкашливания. Оно мне очень не понравилось, было такое сухое. К вечеру недомогание нарастало, как и сухой кашель. Я тяжело разговаривал, поднялась температура — 37,5.
На следующий день главврач сдал мазок, результат был готов меньше чем через неделю — положительный.
— Заболевание протекало в лёгкой форме, возможно, из-за того, что лечиться я начал в первый же день, обошёлся без антибиотиков, — рассказал Кирилл Харчиков. — Но даже при этом по дому я передвигался, можно сказать, на четвереньках, при переворачивании с боку на бок возникала одышка. Обоняние пропало через пару дней. Заболел я в четверг, в субботу плохо разбирал запах кофе, а воскресенье уже вообще не чувствовал запахи. Около недели не понимал, что я ем — не чувствовал вкус. Обоняние и вкус вернулись недели через три-четыре.
Лечился доктор противовирусными препаратами по совету врачей главного COVID-госпиталя Ярославской области.
— И в лечении, и в качестве профилактики можно использовать средство «Гриппферон» в нос. Также хороши промывания средствами с морской водой и соляным раствором. Чем меньше грязи скапливается на слизистой, тем лучше, — добавил Кирилл Харчиков.
Доктор победил вирус и вернулся к работе. Он говорит, что если летом при солнце и высокой температуре вирус был не так активен, то при температуре воздуха +4 °C, которая совсем скоро нас ждёт, вирус сохраняет свою активность до двух недель, а в жидкой среде — ещё дольше.
— Прежде всего, необходима защита органов дыхания, — сказал главврач. — Носить маски, но носить правильно, а не под носом. Я за то, чтобы использовать одноразовые маски при поездках на транспорте или во время походов в магазин, чтобы она не валялась по карманам с семечками, жвачкой и мелочью. Достать, использовать и выбросить.