«Ползал на четвереньках»: главврач Переславской больницы рассказал, как болел коронавирусом

Сегодня количество заболевших в Ярославской области побило все осенние рекорды — ещё 73 подтверждённых диагноза «коронавирус». Чтобы узнать, к чему готовиться, как защититься и как протекает болезнь, мы пообщались с главврачом Переславской ЦРБ Кириллом Харчиковым. Летом доктор сам переболел коронавирусом.



— Я заболел в июне, — рассказал Кирилл Харчиков в прямом эфире в Инстаграме 76.RU (@76ru_news). — У нас уже начал падать уровень заболеваемости, но в окружении оказались люди, больные коронавирусом. Сначала заболела секретарь, а уже на следующий день я. Почувствовал, что заболел, остро. Всё началось с подкашливания. Оно мне очень не понравилось, было такое сухое. К вечеру недомогание нарастало, как и сухой кашель. Я тяжело разговаривал, поднялась температура — 37,5.

