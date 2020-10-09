В Ярославской области усиливают меры против коронавируса: чиновники закрывают личные приёмы

Ярославская администрация закрывает прём жителей из-за коронавируса
В Ярославской области начали усиливать меры против коронавируса. Пока губернатор не спешит вводить жёсткие ограничения, а только намекает на них, чиновники на местах начали действовать сами. Администрация Ярославского района, например, в целях безопасности сокращает приём посетителей.
— Мы хотим сберечь здоровье жителей, здоровье своих сотрудников — из-за этого ограничиваем очный прием. Необходимые услуги и консультации можно получить через электронные ресурсы и по указанным телефонам, — сообщил глава администрации Николай Золотников. — В администрации заболевших, слава богу, нет. Действует строгий масочный режим.
Глава района уточнил, что очный приём останется для отдельных категорий — например, для многодетных семей, подающих документы. Он будет идти только по вторникам и по записи через сайт администрации. Обращаться к чиновникам можно будет по телефонам: (4852) 30–42–06, 74–49–38, 72–13–78, 25–58–25.
Глава района не исключает полного закрытия администрации для очного приёма, если ситуация по коронавирусу ухудшится.
Также ограничили причём людей в департаменте градостроительства мэрии Ярославля. Обычно именно сюда идут люди, чтобы лично посмотреть планы застройки территорий города, поучаствовать в публичных слушаниях по этой теме, получить консультацию.
9 октября в России установлен антирекорд за всё время пандемии по числу новых заболевших коронавирусной инфекцией — больше 12 тысяч положительных тестов. В Ярославской области третий день подряд ухудшается статистика.