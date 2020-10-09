В Ярославской области усиливают меры против коронавируса: чиновники закрывают личные приёмы

В Ярославской области начали усиливать меры против коронавируса. Пока губернатор не спешит вводить жёсткие ограничения, а только намекает на них, чиновники на местах начали действовать сами. Администрация Ярославского района, например, в целях безопасности сокращает приём посетителей.

— Мы хотим сберечь здоровье жителей, здоровье своих сотрудников — из-за этого ограничиваем очный прием. Необходимые услуги и консультации можно получить через электронные ресурсы и по указанным телефонам, — сообщил глава администрации Николай Золотников. — В администрации заболевших, слава богу, нет. Действует строгий масочный режим.

