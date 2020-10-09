9 октября пятница
СЕЙЧАС +10°С
usd 77.92
eur 91.70
Тема дняЧто чувствует больной коронавирусом: личный опыт

Все новости

Все новости

В Ярославской области усиливают меры против коронавируса: чиновники закрывают личные приёмы

Без указа губернатора районные администрации начали действовать

2 597
37Обсудить

Поделиться

Администрация района вводит меры против коронавируса

Администрация района вводит меры против коронавируса

Ярославская администрация закрывает прём жителей из-за коронавируса

В Ярославской области начали усиливать меры против коронавируса. Пока губернатор не спешит вводить жёсткие ограничения, а только намекает на них, чиновники на местах начали действовать сами. Администрация Ярославского района, например, в целях безопасности сокращает приём посетителей.

— Мы хотим сберечь здоровье жителей, здоровье своих сотрудников — из-за этого ограничиваем очный прием. Необходимые услуги и консультации можно получить через электронные ресурсы и по указанным телефонам, — сообщил глава администрации Николай Золотников. — В администрации заболевших, слава богу, нет. Действует строгий масочный режим.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Глава района уточнил, что очный приём останется для отдельных категорий — например, для многодетных семей, подающих документы. Он будет идти только по вторникам и по записи через сайт администрации. Обращаться к чиновникам можно будет по телефонам: (4852) 30–42–06, 74–49–38, 72–13–78, 25–58–25.

Глава района не исключает полного закрытия администрации для очного приёма, если ситуация по коронавирусу ухудшится.

Также ограничили причём людей в департаменте градостроительства мэрии Ярославля. Обычно именно сюда идут люди, чтобы лично посмотреть планы застройки территорий города, поучаствовать в публичных слушаниях по этой теме, получить консультацию.

9 октября в России установлен антирекорд за всё время пандемии по числу новых заболевших коронавирусной инфекцией — больше 12 тысяч положительных тестов. В Ярославской области третий день подряд ухудшается статистика.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

меры безопасностимеры по коронавирусукоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (37)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!