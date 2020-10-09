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Стало ещё хуже: в Ярославской области третий день регистрируют антирекорд по заболевшим COVID

Обновлённые цифры по распространению вируса на утро 9 октября

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У госпиталя ветеранов войн ежедневно очереди машин скорых&nbsp;

У госпиталя ветеранов войн ежедневно очереди машин скорых 

В Ярославской области заболели коронавирусом 73 человека. Это антирекорд

В Ярославской области началось резкое ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Третий день подряд регистрируют антирекорд по числу новых заражённых. На утро 9 октября подтвердились тесты ещё у 73 человек. Последний раз такие цифры по заболевшим регистрировались в мае.

— С начала пандемии в Ярославской области положительные тесты на коронавирус выявили у 9137 человек, 8530 из них выздоровели, 48 умерли, — подвели общие цифры в федеральном штабе по коронавирусу.

На графике видно, что начался заметный подъём заболеваемости.

СЮЖЕТ

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На сегодняшний день в больницах находятся 826 пациентов (+20 за сутки) — и это число болеющих в тяжёлой и средней форме уже равно тому, что было в пик пандемии весной. Уже начались проблемы с работой машин скорой помощи - их критически не хватает, так как большинство бригад вынуждены отвозить пациентов к госпиталю ветеранов войн, то они не успевают на остальные вызова.

Очаги заражения:

Ярославль - 4448;

Рыбинск – 1392;

Ростовский МР - 494;

Тутаевский МР - 428;

Переславль-Залесский - 422;

Ярославский МР - 382;

Гаврилов-Ямский МР – 287;

Рыбинский МР - 233;

Борисоглебский МР - 185;

Угличский МР - 161;

Пошехонский МР - 155;

Некрасовский МР -153;

Большесельский МР - 90;

Некоузский МР - 88;

Даниловский МР - 77;

Мышкинский МР - 51;

Брейтовский МР - 39;

Первомайский МР - 35;

Любимский МР - 17.

Несмотря на начавшийся рост вирусной активности, в Ярославской области пока не планируют переводить школьников на дистанционное обучение.

В России сегодня зарегистрировали максимальное число заболевших за всё время пандемии — 12 126 человек.

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