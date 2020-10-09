Стало ещё хуже: в Ярославской области третий день регистрируют антирекорд по заболевшим COVID

В Ярославской области заболели коронавирусом 73 человека. Это антирекорд
В Ярославской области началось резкое ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Третий день подряд регистрируют антирекорд по числу новых заражённых. На утро 9 октября подтвердились тесты ещё у 73 человек. Последний раз такие цифры по заболевшим регистрировались в мае.
— С начала пандемии в Ярославской области положительные тесты на коронавирус выявили у 9137 человек, 8530 из них выздоровели, 48 умерли, — подвели общие цифры в федеральном штабе по коронавирусу.
На графике видно, что начался заметный подъём заболеваемости.
На сегодняшний день в больницах находятся 826 пациентов (+20 за сутки) — и это число болеющих в тяжёлой и средней форме уже равно тому, что было в пик пандемии весной. Уже начались проблемы с работой машин скорой помощи - их критически не хватает, так как большинство бригад вынуждены отвозить пациентов к госпиталю ветеранов войн, то они не успевают на остальные вызова.
Очаги заражения:
Ярославль - 4448;
Рыбинск – 1392;
Ростовский МР - 494;
Тутаевский МР - 428;
Переславль-Залесский - 422;
Ярославский МР - 382;
Гаврилов-Ямский МР – 287;
Рыбинский МР - 233;
Борисоглебский МР - 185;
Угличский МР - 161;
Пошехонский МР - 155;
Некрасовский МР -153;
Большесельский МР - 90;
Некоузский МР - 88;
Даниловский МР - 77;
Мышкинский МР - 51;
Брейтовский МР - 39;
Первомайский МР - 35;
Любимский МР - 17.
Несмотря на начавшийся рост вирусной активности, в Ярославской области пока не планируют переводить школьников на дистанционное обучение.
В России сегодня зарегистрировали максимальное число заболевших за всё время пандемии — 12 126 человек.