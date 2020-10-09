Стало ещё хуже: в Ярославской области третий день регистрируют антирекорд по заболевшим COVID

В Ярославской области началось резкое ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Третий день подряд регистрируют антирекорд по числу новых заражённых. На утро 9 октября подтвердились тесты ещё у 73 человек. Последний раз такие цифры по заболевшим регистрировались в мае.

— С начала пандемии в Ярославской области положительные тесты на коронавирус выявили у 9137 человек, 8530 из них выздоровели, 48 умерли, — подвели общие цифры в федеральном штабе по коронавирусу.

На графике видно, что начался заметный подъём заболеваемости.