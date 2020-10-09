Такого еще не было: в России за сутки выявили больше 12 тысяч случаев коронавируса

Осенние сводки бьют весенние рекорды: за минувший день медики зафиксировали
Сегодняшние цифры — не рекорд, отмечают вирусологи. По последним прогнозам, заболеваемость коронавирусной инфекцией будет держаться на более высоких показателях, чем в апреле и мае, когда плато установилось на уровне
— Я думаю, еще не менее месяца может идти нарастание или плато на высоком уровне. Скорее, мы достаточно скоро выйдем на плато, но оно будет высокого уровня и [продлится] не меньше месяца, — заявил вирусолог Анатолий Альштейн.
Накануне Минздрав обратился с просьбой к россиянам провести ближайшие выходные дома, отказаться от лишних социальных контактов, поездок в общественном транспорте и посещения публичных мероприятий. Это, по словам чиновников, позволит избежать новых вспышек коронавируса в стране.
Сегодня ВОЗ отметила рекордный суточный прирост с начала пандемии — коронавирусной инфекцией на планете заразились более
В Ярославской области ситуация ухудшается не так резко, но заметно: третий день регистрируют антирекорд по приросту заболевших.