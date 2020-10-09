Такого еще не было: в России за сутки выявили больше 12 тысяч случаев коронавируса

Осенние сводки бьют весенние рекорды: за минувший день медики зафиксировали 12 126 новых случаев коронавирусной инфекции. Это больше, чем весной — напомним, 11 мая зарегистрировали 11 656 заражений , однако потом кривая статистики пошла вниз. На сегодняшний день, по данным федерального оперштаба, в России 1 272 238 случаев COVID-19 . 1 009 421 человек вылечился (+7092 за сутки), 22 257 скончались (+201 за сутки).

