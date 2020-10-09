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Такого еще не было: в России за сутки выявили больше 12 тысяч случаев коронавируса

По прогнозам вирусологов, цифры будут и дальше расти

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Суточные цифры по коронавирусу за сегодня побили весенние показатели

Суточные цифры по коронавирусу за сегодня побили весенние показатели

Осенние сводки бьют весенние рекорды: за минувший день медики зафиксировали 12 126 новых случаев коронавирусной инфекции. Это больше, чем весной — напомним, 11 мая зарегистрировали 11 656 заражений, однако потом кривая статистики пошла вниз. На сегодняшний день, по данным федерального оперштаба, в России 1 272 238 случаев COVID-19. 1 009 421 человек вылечился (+7092 за сутки), 22 257 скончались (+201 за сутки).

Так выглядит актуальная статистика по коронавирусу в стране на сегодняшний день

Так выглядит актуальная статистика по коронавирусу в стране на сегодняшний день

Сегодняшние цифры — не рекорд, отмечают вирусологи. По последним прогнозам, заболеваемость коронавирусной инфекцией будет держаться на более высоких показателях, чем в апреле и мае, когда плато установилось на уровне 8–9 тысяч заражений в сутки.

— Я думаю, еще не менее месяца может идти нарастание или плато на высоком уровне. Скорее, мы достаточно скоро выйдем на плато, но оно будет высокого уровня и [продлится] не меньше месяца, — заявил вирусолог Анатолий Альштейн.

Последний раз пиковое значение было в мае: <nobr class="_">11 656 случаев</nobr> за сутки

Последний раз пиковое значение было в мае: 11 656 случаев за сутки

СЮЖЕТ

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Накануне Минздрав обратился с просьбой к россиянам провести ближайшие выходные дома, отказаться от лишних социальных контактов, поездок в общественном транспорте и посещения публичных мероприятий. Это, по словам чиновников, позволит избежать новых вспышек коронавируса в стране.

Сегодня ВОЗ отметила рекордный суточный прирост с начала пандемии — коронавирусной инфекцией на планете заразились более 338 тысяч человек. Предыдущее максимальное значение зарегистрировали 2 октября330 340 заразившихся. По данным университета Хопкинса, общее число заражений коронавирусом в мире превысило отметку в 36,5 миллиона человек. В США — 7,6 миллиона случаев. На втором месте Индия, где 6,9 миллиона заражений, на третьем — Бразилия (5 миллионов заражений). Россия находится на четвертой позиции. Больше 25 миллионов человек удалось вылечить, 1 миллион жителей планеты погибли.

В Ярославской области ситуация ухудшается не так резко, но заметно: третий день регистрируют антирекорд по приросту заболевших.

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пандемияплатокоронавирусАнатолий Альштейн
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