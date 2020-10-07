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Антирекорд осени: в Ярославской области выросло число заболевших COVID-19

Актуальные данные о распространении инфекции на 7 октября

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С конца сентября начался резкий рост заболеваемости по всей России

С конца сентября начался резкий рост заболеваемости по всей России

В Ярославской области заболели коронавирусом 65 человек

В Ярославской области на утро 7 октября зафиксирован значительный прирост заболевших коронавирусной инфекцией — ещё 65 подтверждённых диагнозов. И это самое большое число новых заболевших с весны. Выздоровевших сегодня 98 человек.

— С начала пандемии в‌ ‌Ярославской‌ ‌области‌ выявлено 8997 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Выздоровели 8371 человек, 47 человек умерло, — сообщили в Информационном центре по коронавирусу в России.

Как растет количество заболевших и выздоровевших

Как растет количество заболевших и выздоровевших

С конца сентября в Ярославской области, как и во всей России, начался подъём заболеваемости. Всё лето ежесуточный прирост заболевших составлял около 40 человек в сутки, к началу октября эта цифра выросла до 60. Увеличилось число пациентов, попадающих на больничные койки, сегодня в COVID-отделениях находятся 783 пациента.

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Распространение инфекции:

  • Ярославль - 4384;
  • Рыбинск – 1361;
  • Ростовский МР - 490;
  • Тутаевский МР - 426;
  • Переславль-Залесский - 413;
  • Ярославский МР - 382;
  • Гаврилов-Ямский МР – 287;
  • Рыбинский МР - 229;
  • Борисоглебский МР - 185;
  • Угличский МР - 161;
  • Пошехонский МР - 154;
  • Некрасовский МР -153;
  • Большесельский МР - 90;
  • Некоузский МР - 87;
  • Даниловский МР - 70;
  • Мышкинский МР - 51;
  • Брейтовский МР - 30;
  • Первомайский МР - 28;
  • Любимский МР - 16.

В стране сегодня подтверждено 11 115 новых заболевших, 6999 выздоровевших и 202 умерших.

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