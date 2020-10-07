Антирекорд осени: в Ярославской области выросло число заболевших COVID-19

В Ярославской области заболели коронавирусом 65 человек
В Ярославской области на утро 7 октября зафиксирован значительный прирост заболевших коронавирусной инфекцией — ещё 65 подтверждённых диагнозов. И это самое большое число новых заболевших с весны. Выздоровевших сегодня 98 человек.
— С начала пандемии в Ярославской области выявлено 8997 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Выздоровели 8371 человек, 47 человек умерло, — сообщили в Информационном центре по коронавирусу в России.
С конца сентября в Ярославской области, как и во всей России, начался подъём заболеваемости. Всё лето ежесуточный прирост заболевших составлял около 40 человек в сутки, к началу октября эта цифра выросла до 60. Увеличилось число пациентов, попадающих на больничные койки, сегодня в COVID-отделениях находятся 783 пациента.
Распространение инфекции:
- Ярославль - 4384;
- Рыбинск – 1361;
- Ростовский МР - 490;
- Тутаевский МР - 426;
- Переславль-Залесский - 413;
- Ярославский МР - 382;
- Гаврилов-Ямский МР – 287;
- Рыбинский МР - 229;
- Борисоглебский МР - 185;
- Угличский МР - 161;
- Пошехонский МР - 154;
- Некрасовский МР -153;
- Большесельский МР - 90;
- Некоузский МР - 87;
- Даниловский МР - 70;
- Мышкинский МР - 51;
- Брейтовский МР - 30;
- Первомайский МР - 28;
- Любимский МР - 16.
В стране сегодня подтверждено 11 115 новых заболевших, 6999 выздоровевших и 202 умерших.