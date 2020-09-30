Для жильцов взорвавшейся в Ярославле многоэтажки подобрали новые квартиры
Из резервного фонда Ярославской области выделили 29 миллионов 300 тысяч рублей на покупку 12 квартир для семей, чьё жильё было полностью уничтожено во время взрыва в десятиэтажке на улице Батова.
— Новые варианты подобраны в том же Дзержинском районе, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Где именно — пока неизвестно. Пострадавшие сидят и ждут хоть какой-то информации.
Видео: Елена Вахрушева
Известно, что ранее власти выплатили более 5 миллионов рублей семьям погибших и жителям наиболее пострадавшего второго подъезда. Что будет дальше с домом и всеми его жителями — вопрос пока нерешённый. В правительстве говорят, что ответы будут только после результатов повторной экспертизы здания.
Сейчас большинство жильцов пострадавшего дома проживают в гостиницах. Чиновники мэрии просят их переехать на съёмные квартиры и даже пообещали оплатить их аренду. Правда, не обошлось без скандала.
Напомним, трагедия произошла 21 августа в 19:15. В одной из квартир второго подъезда взорвался газ. Взрывная волна уничтожила несколько этажей второго подъезда, под завалами обнаружили тела трех человек, в том числе мальчика восьми лет и его маму. Второй подъезд сразу признали нежилым, так как в нём просели перекрытия с шестого по первый этажи. Первый подъезд назвали частично работоспособным, а в третий разрешили вернуться жильцам. Однако решения властей постоянно меняются. Уже после заселения людей снова попросили покинуть дом, сейчас эксперты проводят повторную экспертизу здания.