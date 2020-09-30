Для жильцов взорвавшейся в Ярославле многоэтажки подобрали новые квартиры

Из резервного фонда Ярославской области выделили 29 миллионов 300 тысяч рублей на покупку 12 квартир для семей, чьё жильё было полностью уничтожено во время взрыва в десятиэтажке на улице Батова.



— Новые варианты подобраны в том же Дзержинском районе, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.



Где именно — пока неизвестно. Пострадавшие сидят и ждут хоть какой-то информации.

