«Какому собственнику что-то гарантировало государство?»: жильцов взорвавшегося дома просят скорее выехать из отеля

Жильцы взорвавшегося дома снова встретились с властями в холле гостиницы «Азимут». Уже за полчаса до назначенного времени на бархатных диванах холла начали собираться люди в тапочках, трениках и с беспокойным взглядом.



— Вот они для чего назначают встречу в 17:00? Да чтобы здесь не было молодых, которые им вопросы могут задать. Они чего, про найм жилья собираются с детьми и пенсионерами говорить? Выходит, так. Ведь все остальные на работе, — переговаривались люди.



Спустя 15 минут после заявленного начала встречи в холл отеля пришли представители мэрии Ярославля во главе с заместителем мэра Вячеславом Гавриловым. Люди на диванах начали переглядываться, кто-то из них вскочил с места.