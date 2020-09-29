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СрочноСкандал с жильцами взорвавшегося дома

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«Какому собственнику что-то гарантировало государство?»: жильцов взорвавшегося дома просят скорее выехать из отеля

Люди из пострадавших квартир не могут найти съемное жильё в пределах Ярославля

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Людей пугает неопределённость&nbsp;

Людей пугает неопределённость 

Власти Ярославля встретились с жильцами взорвавшегося дома

Жильцы взорвавшегося дома снова встретились с властями в холле гостиницы «Азимут». Уже за полчаса до назначенного времени на бархатных диванах холла начали собираться люди в тапочках, трениках и с беспокойным взглядом.

— Вот они для чего назначают встречу в 17:00? Да чтобы здесь не было молодых, которые им вопросы могут задать. Они чего, про найм жилья собираются с детьми и пенсионерами говорить? Выходит, так. Ведь все остальные на работе, — переговаривались люди.

Спустя 15 минут после заявленного начала встречи в холл отеля пришли представители мэрии Ярославля во главе с заместителем мэра Вячеславом Гавриловым. Люди на диванах начали переглядываться, кто-то из них вскочил с места.

Люди не понимают, как прожить на эти деньги

Люди не понимают, как прожить на эти деньги

— Вам тут всем удобно? Если удобно, то тут останемся, наверное. А это кто? — посмотрел на нас чиновник. — СМИ? А кто вас сюда позвал? Жильцы? Люди, если кто-то против, говорите.

К удивлению Гаврилова, люди были не против.

Видео: Елена Вахрушева

СЮЖЕТ

Взрыв дома в Ярославле

Заммэра Ярославля начал объяснять собравшимся, что в течение месяца они должны найти квартиру для найма. Причем найти не в риелторской фирме, а у собственника. Потом с этим собственником заключить спецдоговор и принести его в мэрию. Только после этого людям оформят социальную выплату (8400 за однокомнатную квартиру, 11 800 за двушку и 15 000 рублей за трёшку).


— Как можно найти квартиру, аналогичную нашей по метражу и качеству, за такие деньги? Плюс, вы понимаете, что все работают через риелторов? А эти самые риелторы даже разговаривать с нами не хотят, когда слышат, что мы жильцы взорвавшегося дома, — начали говорить собравшиеся.

Некоторые на встрече плакали

Некоторые на встрече плакали

Люди объясняют, что риелторы воротят от них нос из-за договора найма. Дело в том, что его фактически заключает мэрия, а не жильцы. А это грозит владельцам квартир налоговой и лишними проблемами. Кому нужна эта возня без денег из рук в руки...

Заммэра проблемы не понял.

— Объявлений же немало. Я как-то искал себе съемное жилье, когда выезжал из своей прежней квартиры и делал ремонт в новой, — нашёл, — заявил Гаврилов.

И подкинул жильцам идею:

— А вы не говорите риелторам, что вы из дома на Батова.
— Ага, а в паспортах-то у нас адрес написан! — не захотели жильцы обманывать посредников по такому замечательному совету.

По поводу размера выплат чиновники ответили коротко — высчитали среднюю стоимость по нормативу. Вот только как определяется среднее?

Бабули сыпали цифрами — какие квартиры можно найти за такую компенсацию в Брагино.

Встреча прошла в холле отеля&nbsp;

Встреча прошла в холле отеля 

— Вы предлагаете 11 800 нам, собственникам жилья. Почему? Муниципальное жилье пусть получает меру соцподдержки, а мы должны получить меру соцподдержки по рыночной стоимости нашей квартиры. Как если бы мы ее сдавали!

— А какому собственнику вообще что-то гарантировало государство? — философски изрёк чиновник мэрии.

Что же делать людям, которые не могут найти жилье и уложиться в сумму компенсации?

— А вы посмотрите варианты жилья в Ярославском районе, — у чиновников снова нашёлся элегантный выход из ситуации.

Но люди и вообще, в принципе, боятся куда-то переезжать. А ну как и останешься потом навсегда в своей съемной квартире в Ярославском районе? Волнуются бабушки. И трясут с чиновников бумагу — обещанные результаты третьей экспертизы.

— Мы видели только одну бумагу за подписью начальника Ярославгражданпроекта Васильева. Он вместе с нашим мэром говорил, что подъезд абсолютно безопасен, заезжайте. Мы заехали, прожили там три дня, и нас выселили вообще без бумаг и объяснений. Только слухи в соцсетях. До сих пор никаких документов. Ничего, — сказала жительница третьего подъезда Елена.

Чиновники на такие вопросы ответили резковато. Мол, зачем мы к вам приехали жильё обсуждать, если вы всё про свои экспертизы спрашиваете.

Люди пытались добиться от властей ответов

Люди пытались добиться от властей ответов

На этой надрывной ноте и закончилась встреча.

Когда чиновники собрались уходить, мы подошли к заммэра, чтобы взять комментарий. Оказалось, чтобы разговаривать с прессой, ему нужно разрешение.

— Нет, нельзя поговорить. Все вопросы к пресс-службе.

— Вам что, запретили разговаривать? Вам, чтобы говорить, нужно разрешение от пресс-секретаря?

— Да. Если вы его при мне получите, то я с вами поговорю, — сказал Гаврилов и ушёл.

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властивзрыв дома в Ярославле
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