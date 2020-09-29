Отопление в Ярославле будут давать две недели: опубликовали график

Отопление в Ярославле будут давать две недели
С 1 октября в Ярославле начнут давать отопление. Сегодня, 29 октября, на общегородском совещании в мэрии заместитель мэра по вопросам ЖКХ Виталий Леженко рассказал, по какому графику будут подключать дома и учреждения.
— С 1 октября отопление начнет подаваться в учреждения соцсферы — детские сады, школы, больницы, спортивные учреждения. До 7 октября все социальные объекты будут обеспечены теплом. С 7 октября начнется подключение жилого фонда и административных зданий. Все пусконаладочные работы должны быть завершены до 15 октября, — уточнил он.
Также Леженко добавил, что в этом году отопление в городе решено подавать, не дожидаясь положенного по закону срока, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха на улице не превышает 8 градусов — чтобы не провоцировать рост простудных заболеваний.
В случае проблем с подачей отопления жители могут звонить в свои управляющие компании или в Единую диспетчерскую службу города по телефону
Напомним, в Рыбинске и ряде районов Ярославской области уже стартовала подача тепла жителям.