«Не стали ждать холодов»: в отличие от Ярославля в Рыбинске мэр смог включить отопление пораньше

Мэр Ярославля накануне высказался о возможном начале отопительного сезон раньше срока. Несмотря на то, что температура воздуха за окном с каждым днём опускается ниже, Владимир Волков что-то рассказал о сложностях механизма при запуске тепла и давать отопление горожанам не стал.



— Подключение отопления — это не один рычаг включить. Это система. Закон один для всех, — отрезал мэр и попросил предоставить доказательства о том, что в детских садах действительно так холодно.



А вот его коллега из Рыбинска, мэр Денис Добряков, решение о начале подаче тепла принял. И проблем у него никаких это не вызвало. При этом тепло дадут не только в социальные объекты.

