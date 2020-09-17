«Не стали ждать холодов»: в отличие от Ярославля в Рыбинске мэр смог включить отопление пораньше

Мэр Рыбинска Денис Добряков сообщил о сроках подачи тепла в квартиры
Мэр Ярославля накануне высказался о возможном начале отопительного сезон раньше срока. Несмотря на то, что температура воздуха за окном с каждым днём опускается ниже, Владимир Волков что-то рассказал о сложностях механизма при запуске тепла и давать отопление горожанам не стал.
— Подключение отопления — это не один рычаг включить. Это система. Закон один для всех, — отрезал мэр и попросил предоставить доказательства о том, что в детских садах действительно так холодно.
А вот его коллега из Рыбинска, мэр Денис Добряков, решение о начале подаче тепла принял. И проблем у него никаких это не вызвало. При этом тепло дадут не только в социальные объекты.
— Сейчас важно, чтобы не было всплеска заболеваемости среди детей. Поэтому не стали ждать параметров погоды для пуска котельных, — рассказал мэр Рыбинска Денис Добряков. — С 18 сентября запускаем объекты социальной сферы — детские сады, школы, больницы, учреждения культуры и спорта. С 21 сентября начнем обеспечивать теплом жилищный фонд.
Пусконаладочные работы на сетях продлятся до 5 октября. Такой период дается коммунальщикам для подключения всех объектов к теплоносителю и устранению возможных непредвиденных ситуаций.