17 сентября четверг
СЕЙЧАС +17°С
usd 74.93
eur 88.86
СрочноПолмиллиона - за убийцу девочек

Все новости

Все новости

«Не стали ждать холодов»: в отличие от Ярославля в Рыбинске мэр смог включить отопление пораньше

Денис Добряков рассказал, с какого числа поступит отопление

1 807
14Обсудить

Поделиться

Мэр Рыбинска Денис Добряков&nbsp;принял решение о начале подаче тепла

Мэр Рыбинска Денис Добряков принял решение о начале подаче тепла

Мэр Рыбинска Денис Добряков сообщил о сроках подачи тепла в квартиры

Мэр Ярославля накануне высказался о возможном начале отопительного сезон раньше срока. Несмотря на то, что температура воздуха за окном с каждым днём опускается ниже, Владимир Волков что-то рассказал о сложностях механизма при запуске тепла и давать отопление горожанам не стал.

— Подключение отопления — это не один рычаг включить. Это система. Закон один для всех, — отрезал мэр и попросил предоставить доказательства о том, что в детских садах действительно так холодно.

А вот его коллега из Рыбинска, мэр Денис Добряков, решение о начале подаче тепла принял. И проблем у него никаких это не вызвало. При этом тепло дадут не только в социальные объекты.

— Сейчас важно, чтобы не было всплеска заболеваемости среди детей. Поэтому не стали ждать параметров погоды для пуска котельных, — рассказал мэр Рыбинска Денис Добряков. — С 18 сентября запускаем объекты социальной сферы — детские сады, школы, больницы, учреждения культуры и спорта. С 21 сентября начнем обеспечивать теплом жилищный фонд.

Пусконаладочные работы на сетях продлятся до 5 октября. Такой период дается коммунальщикам для подключения всех объектов к теплоносителю и устранению возможных непредвиденных ситуаций.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК6
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ОтоплениеРыбинскЯрославль
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (14)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!