Рекорд по заболевшим: в Ярославской области всплеск новых случаев заражения коронавирусом

Оперштаб Ярославской области 26 сентября сообщил о 53 новых случаях заражения коронавирусом за сутки. Это рекорд недели и рекорд сентября. Аналогичное количество новых случаев было зафиксировано только 16 сентября. К счастью, количество выздоровевших еще больше — 76 человек. Новых летальных исходов нет.



— Всего с начала пандемии в Ярославской области зарегистрировано 8384 заболевших, 7988 выздоровевших, 46 умерших, — констатировали в региональном оперштабе.



На данный момент на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализирован 471 пациент. Из них 141 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 330 — с типичной клиникой COVID-19. На карантине — 2149 человек, контактировавших с заболевшими.

