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Рекорд по заболевшим: в Ярославской области всплеск новых случаев заражения коронавирусом

Оперштаб выдал свежие данные на 26 сентября

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В Ярославской области зарегистрировано 53 новых случая заражения COVID-19

В Ярославской области зарегистрировано 53 новых случая заражения COVID-19

В Ярославской области поставлен рекорд по заболевшим коронавирусом

Оперштаб Ярославской области 26 сентября сообщил о 53 новых случаях заражения коронавирусом за сутки. Это рекорд недели и рекорд сентября. Аналогичное количество новых случаев было зафиксировано только 16 сентября. К счастью, количество выздоровевших еще больше — 76 человек. Новых летальных исходов нет.

— Всего с начала пандемии в Ярославской области зарегистрировано 8384 заболевших, 7988 выздоровевших, 46 умерших, — констатировали в региональном оперштабе.

На данный момент на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализирован 471 пациент. Из них 141 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 330 — с типичной клиникой COVID-19. На карантине — 2149 человек, контактировавших с заболевшими.

В Российской Федерации за последние сутки выявлено 7523 новых случая, нарастающим итогом зарегистрирован 1143571 случай.

Напомним, в Ярославле COVID-пациент поблагодарил врачей за то, что его вытащили с того света.

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