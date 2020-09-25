«Развели по разным местам»: «Шинник» закрыли на карантин из-за коронавируса у футболистов

У игроков ярославского «Шинника» выявили коронавирус. Все футболисты сдали анализы на COVID-19, и у шестерых футболистов диагноз подтвердился.



— Всё руководство футбольного клуба переведено на дистанционную работу, а команда — отправлена на карантин, — сообщили в ярославском футбольном клубе «Шинник». — Больных и здоровых игроков развели по разным местам: те, у кого подтвердился диагноз, находятся на изоляции у себя дома, остальные — живут на учебно-тренировочной базе в «Белкино».



Последний матч в рамках 11-го тура первенства ФНЛ ярославский «Шинник» провёл на домашнем стадионе, сразившись с командой «Чертаново». Запланированный на 25 сентября матч с «Томью» уже отменён. Игроки ярославской команды полагают, что, скорее всего, им будет засчитано техническое поражение. 29 числа футболисты будут повторно сдавать тесты, после этого станет известно, сможет ли команда принимать участие в последующих играх.