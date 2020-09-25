Сформировали состав, несмотря на COVID: ярославский «Локомотив» возобновит игры в чемпионате

Кроме того, в клубе сказали, что матч «Локомотив» — «Нефтехимик» состоится сегодня в «Арене-2000». Игра начнётся в 19:30.



Напомним, 22 сентября стало известно, что «Локомотив» в полном составе отправлен на карантин. Дело в том, что результаты тестов на коронавирус подтвердили массовое заражение инфекцией внутри команды.



Из-за этого ярославскому клубу засчитали техническое поражение, так как все клубы КХЛ еще до начала сезона были проинформированы о том, что в текущей ситуации они должны заблаговременно планировать комплектование команды, а переносы матчей будут рассматриваться как крайняя мера при наличии веских обстоятельств.

