Вся команда «Локомотив» — на карантине по коронавирусу. Клубу засчитали техническое поражение

Матч между хоккейными клубами «Локомотив» и ХК «Куньлунь Ред Стар» (Пекин), который должен был состояться сегодня, отменили — из-за неявки ярославской команды.



— Все клубы Лиги до начала сезона были проинформированы о том, что в текущей ситуации они должны заблаговременно планировать комплектование команды, а переносы матчей будут рассматриваться как крайняя мера при наличии веских обстоятельств, — прокомментировали в КХЛ. — Игру с 21 на 22 сентября перенесли для того, чтобы клубы решили необходимые организационные вопросы.



Решить те самые вопросы — найти игроков для игры — клубу, видимо, не удалось. «Локомотиву» засчитали техническое поражение (-:+).

— Также есть разночтения в результатах тестов на COVID-19, самостоятельно проведённых ХК «Локомотив» и лабораторией КХЛ, — уточнили в Лиге.



Напомним, ранее сообщалось, что в клубе заболели пять игроков. Однако сегодня РИА.Новости, ссылаясь на свой источник, говорит о 30 заболевших. Сегодня в клубе выпустили заявление, в котором сказано, что «после выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) команда в полном составе, согласно предписаниям Управления Роспотребнадзора по Ярославской области, отправлена на карантин».