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Нашли выход: папа-военный из Ярославской области сможет не брать сына на службу

К многодетному отцу-одиночке приезжал омбудсмен

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Отец-военный отдаст маленького сына в ясли

Отец-военный отдаст маленького сына в ясли

Папа-военный из Ярославской области сможет не брать сына на службу

В Ярославской области нашли выход из ситуации, в которую попал многодетный военный из Ростова Великого. Отец-одиночка Антон Третьяков, у которого в апреле умерла жена, вынужден был брать с собой на службу 11-месячного сына. Оставить малыша было просто не с кем.

Видео: Андрей Брой

— Мы обсудили с военнослужащим возможные варианты помощи. Самым приемлемым для него стало устройство ребенка в дошкольное учреждение. Отдать малыша в ясли можно с года. Год сыну Антона Третьякова исполнится буквально через неделю, — пояснил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Вместе с тем омбудсмен намерен обратиться в Госдуму России, чтобы на законодательном уровне защитить права таких отцов.

— Думаю, что Государственная дума должна вернуться к рассмотрению законодательства, которое предусматривало бы возможности для военнослужащих, попавших в такие ситуации, получить законный отпуск для ухода за ребёнком. Я выйду с предложением о том, чтобы Государственная дума приняла этот вопрос к рассмотрению, — отметил Сергей Бабуркин.

Напомним, всего у мужчины четверо детей: дочь-школьница, сыновья 3 и 5 лет и 11-месячный Вова. После смерти супруги военному дали отпуск на три месяца, но больше никакие отгулы по закону ему не положены.

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Ростов Великийвоенныймногодетный отец
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