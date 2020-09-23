Нашли выход: папа-военный из Ярославской области сможет не брать сына на службу

Вместе с тем омбудсмен намерен обратиться в Госдуму России, чтобы на законодательном уровне защитить права таких отцов.



— Думаю, что Государственная дума должна вернуться к рассмотрению законодательства, которое предусматривало бы возможности для военнослужащих, попавших в такие ситуации, получить законный отпуск для ухода за ребёнком. Я выйду с предложением о том, чтобы Государственная дума приняла этот вопрос к рассмотрению, — отметил Сергей Бабуркин.

Напомним, всего у мужчины четверо детей: дочь-школьница, сыновья 3 и 5 лет и 11-месячный Вова. После смерти супруги военному дали отпуск на три месяца, но больше никакие отгулы по закону ему не положены.