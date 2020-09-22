«Вова, скажи привет чиновникам!»: папе-военному пришлось ходить на службу вместе с 11-месячным сыном

В Ярославской области военный служит вместе с 11-месячным сыном
В Ростове Великом Ярославской области военнослужащий Антон Третьяков вынужден ходить на службу вместе с 11-месячным сыном. У мужчины в апреле умерла жена. Мы писали про эту грустную историю. После смерти супруги мужчина остался один с четырьмя детьми — дочкой-школьницей, двумя мальчиками 3 и 5 лет и малышом, которому на тот момент было всего полгода. По закону Антону полагался трехмесячный отпуск. Но когда его срок истек, мужчине пришлось снова выйти на службу. А так как младшего ребёнка оставить негде, он просто взял его с собой. По дороге на службу Антон записал видео, в котором рассказал о своей непростой ситуации. Вчера, 21 сентября, запись опубликовал его на своей страничке во «ВКонтакте» руководитель общественного движения «Свободный Ярославль» Андрей Брой.
— Я написал начальству рапорт на отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Командир отказал. Вызвали сегодня, 21 сентября, на работу. Я собрал малышей. Дочка старшая в школу пошла, двоих сейчас в садик отправляю. А сам со смесями, бутылочками, сменной одеждой вынужден идти в часть. Командир сказал, если я не выйду, буду отсутствовать четыре часа, то будет служебное разбирательство и меня уволят по статье, — признался Антон Третьяков и обратился к малышу в коляске. — Вова, скажи привет нашим чиновникам!
Видео: Андрей Брой / Vk.com
Властям мужчина передал привет не зря. Дело в том, что в 2006 году в России уже была похожая ситуация. Тогда военный, безрезультатно пройдя все инстанции, обратился в Европейский суд по правам человека. А тот признал, что права мужчины были нарушены и постановил выплатить ему компенсацию. После этого в 2014 году в России появился законопроект, предусматривающий предоставление военнослужащим-мужчинам, проходящим военную службу по контракту и воспитывающим детей без матери, отпуска по уходу за ребенком до трех лет. Но принято это в итоге так и не было.
По указу президента России в Положении о порядке прохождения военной службы военнослужащему мужского пола, проходящему военную службу по контракту, по его просьбе однократно предоставляется дополнительный отпуск сроком до трех месяцев в случае смерти жены при родах, а также если он воспитывает одного или нескольких детей в возрасте до 14 лет (детей-инвалидов в возрасте до 16 лет) без матери (в случае ее смерти или гибели, лишения ее родительских прав, длительного ее пребывания в лечебном учреждении и в других случаях отсутствия материнского попечения о детях).
Как теперь быть, мужчина просто не знает.
— Дома еще куча дел. Надо постирать, покушать приготовить, помыть детей, уложить спать. Когда это делать, я не знаю. Завтра опять мне придется приходить на службу. Не знаю, как дальше жить, — пожаловался Антон Третьяков.
Как нам стало известно, военный написал обращение в Минобороны и другие инстанции. Сейчас его вопрос находится на рассмотрении.