«Вова, скажи привет чиновникам!»: папе-военному пришлось ходить на службу вместе с 11-месячным сыном

По указу президента России в Положении о порядке прохождения военной службы военнослужащему мужского пола, проходящему военную службу по контракту, по его просьбе однократно предоставляется дополнительный отпуск сроком до трех месяцев в случае смерти жены при родах, а также если он воспитывает одного или нескольких детей в возрасте до 14 лет (детей-инвалидов в возрасте до 16 лет) без матери (в случае ее смерти или гибели, лишения ее родительских прав, длительного ее пребывания в лечебном учреждении и в других случаях отсутствия материнского попечения о детях).



Как теперь быть, мужчина просто не знает.



— Дома еще куча дел. Надо постирать, покушать приготовить, помыть детей, уложить спать. Когда это делать, я не знаю. Завтра опять мне придется приходить на службу. Не знаю, как дальше жить, — пожаловался Антон Третьяков.



Как нам стало известно, военный написал обращение в Минобороны и другие инстанции. Сейчас его вопрос находится на рассмотрении.

