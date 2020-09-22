Многодетному отцу-военному предложили устроить малыша-солдата в ясли

Многодетному отцу-военнослужащему Антону Третьякову из Ростова Великого Ярославской области пообещали место в яслях для его 11-месячного сына, которого мужчина вынужден пока брать с собой на службу.

— Лично убедился в том, что органами местного самоуправления в полном объеме и своевременно оказаны все меры социальной поддержки многодетной семье. Мы готовы при необходимости предоставить малышу место в яслях. В Ростове есть дошкольные детские учреждения, посещать которые можно с годовалого возраста, — сообщил 22 сентября глава Ростовского района Сергей Шокин на встрече с уполномоченным по правам человека в Ярославской области Сергеем Бабуркиным.