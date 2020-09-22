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Многодетному отцу-военному предложили устроить малыша-солдата в ясли

А пока мужчина из Ярославской области вынужден брать своего 11-месячного сына с собой на работу

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Антону Третьякову не с кем оставить маленького сына, поэтому он берет ребенка на службу

Антону Третьякову не с кем оставить маленького сына, поэтому он берет ребенка на службу

Многодетному военному из Ярославской области пообещали ясли для сына

Многодетному отцу-военнослужащему Антону Третьякову из Ростова Великого Ярославской области пообещали место в яслях для его 11-месячного сына, которого мужчина вынужден пока брать с собой на службу.

— Лично убедился в том, что органами местного самоуправления в полном объеме и своевременно оказаны все меры социальной поддержки многодетной семье. Мы готовы при необходимости предоставить малышу место в яслях. В Ростове есть дошкольные детские учреждения, посещать которые можно с годовалого возраста, — сообщил 22 сентября глава Ростовского района Сергей Шокин на встрече с уполномоченным по правам человека в Ярославской области Сергеем Бабуркиным.

Напомним, в апреле этого года Антон Третьяков потерял жену. Женщина скончалась от болезни. На руках у отца остались четверо маленьких детей. Антону был положен трехмесячный отпуск, но после его окончания военному приказали вернуться на службу в часть. Оставить малыша было не с кем, и Антон стал брать ребенка с собой.

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Ростов Великийвоенныйотец
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