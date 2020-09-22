Многодетному отцу-военному предложили устроить малыша-солдата в ясли

Многодетному военному из Ярославской области пообещали ясли для сына
Многодетному отцу-военнослужащему Антону Третьякову из Ростова Великого Ярославской области пообещали место в яслях для его
— Лично убедился в том, что органами местного самоуправления в полном объеме и своевременно оказаны все меры социальной поддержки многодетной семье. Мы готовы при необходимости предоставить малышу место в яслях. В Ростове есть дошкольные детские учреждения, посещать которые можно с годовалого возраста, — сообщил
Напомним, в апреле этого года Антон Третьяков потерял жену. Женщина скончалась от болезни. На руках у отца остались четверо маленьких детей. Антону был положен трехмесячный отпуск, но после его окончания военному приказали вернуться на службу в часть. Оставить малыша было не с кем, и Антон стал брать ребенка с собой.