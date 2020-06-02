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Мама четверых детей скончалась в Ростовской ЦРБ

Мама четверых детей скончалась в Ростовской ЦРБ

Семья Марии Третьяковой до сих пор не может оправиться от произошедшего. 38-летней женщины не стало 27 апреля. Она умерла в палате Ростовской больницы после месяца лечения, которое так и не привело к выздоровлению. У женщины остались муж и четверо детей. Сейчас мужчина отматывает в памяти события последних недель жизни любимой супруги, и у него всё крепче и крепче становится уверенность в том, что в её кончине виноваты врачи. Семья жила в Ростове. Муж Антон Третьяков — военный, его супруга Мария тоже работала в воинской части инспектором по охране труда.

— Некоторое время назад жена почувствовала боли в позвоночнике, потом болеть начала и голова. Она пыталась понять, что с ней, ходила по врачам — в государственных и частных клиниках ставили разные диагнозы, назначали разное лечение, но ничего не помогало. Ей становилось всё хуже, — рассказал Антон.

По словам мужчины, Марию долго отказывались брать в стационар. Но когда женщина уже не могла терпеть боль, теряла сознание от жутких приступов, на скорой её всё-таки увезли в Ростовкую ЦРБ.

— Её положили в неврологическое отделение с предварительным диагнозом «остеохондроз». У неё была взята пункция спинного мозга, и мы услышали новый диагноз — менингит, — вспоминает муж.

Насколько он был правильным, не понятно.

— Все копии анализов для консультации в других клиниках нам категорически отказывались предоставлять, ссылаясь на документы «внутрибольничной отчетности». Единственное, что мы получили с боем, — это результаты МРТ, где были зафиксированы «отек мозга, множественные очаги в обоих полушариях, умеренно выраженная гидроцефалия», — рассказал Антон Третьяков.

Еще совсем недавно семья была так счастлива

Еще совсем недавно семья была так счастлива

Муж говорит, что уговорами и слезами родным удалось уговорить врачей перевести Марию в неврологическое отделение областной больницы в Ярославль. На тот момент женщина еще могла вставать с постели. Но через пару дней ей стало хуже. Марию перевели в реанимацию. И буквально через день, как говорит Антон, отправили обратно в Ростовскую ЦРБ.

— На тот момент она уже почти не видела, не шевелила ни руками, ни ногами. А врачи в областной больнице заверили нас, что анализы у жены близки к норме и она идет поправку, что её жизни уже ничто не угрожает, что теперь нас ждёт длительный процесс восстановления после перенесенного менингита, — говорит муж умершей женщины.

Из областной больницы Марию выписали поправляться

Из областной больницы Марию выписали поправляться

Что изумило близких больной — так это то, что у Марии отсутствовал глотательный рефлекс, она не могла ни есть, ни даже пить — вода просто выливалась обратно, а врачи при этом прописали ей таблетки. В Ростовской ЦРБ не откликнулись на просьбу поставить женщине зонд, через который можно было укреплять организм в отсутствие пищи. В итоге через три дня женщина скончалась, оставив 12-летнюю дочку и трех сыновей. Малышам всего три, пять лет, а самому младшему — 6 месяцев. В справке о смерти написали, что причиной летального исхода стали отек мозга и неуточненная энцефалопатия.

— И это всё после трехнедельного пребывания в стационарах и полуторамесячного хождения по врачам! — возмущаются родные.

Ознакомиться с результатами вскрытия семье не дали.

Официально причиной смерти Марии Третьяковой стали отек мозга и неуточненная энцефалопатия

Официально причиной смерти Марии Третьяковой стали отек мозга и неуточненная энцефалопатия

Чтобы выяснить, что стало настоящей причиной смерти супруги, Антон Третьяков обратился в департамент здравоохранения, Следственный комитет, прокуратуру и другие ведомства.

— Обращение на рассмотрении. Будет разбор в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности с привлечением главных внештатных специалистов департамента, — ответили на наш запрос по ситуации в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Также обстоятельства смерти женщины выясняет Ростовский следственный отдел СУ СКР по Ярославской области.

— Проводится доследственная проверка, — сообщили в Следственном комитете.

Мы будем следить за развитием ситуации.

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Ростовская ЦРБМария Третьяковаумерла мать четырех детей
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