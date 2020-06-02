Семья Марии Третьяковой до сих пор не может оправиться от произошедшего.
— Некоторое время назад жена почувствовала боли в позвоночнике, потом болеть начала и голова. Она пыталась понять, что с ней, ходила по врачам — в государственных и частных клиниках ставили разные диагнозы, назначали разное лечение, но ничего не помогало. Ей становилось всё хуже, — рассказал Антон.
По словам мужчины, Марию долго отказывались брать в стационар. Но когда женщина уже не могла терпеть боль, теряла сознание от жутких приступов, на скорой её всё-таки увезли в Ростовкую ЦРБ.
— Её положили в неврологическое отделение с предварительным диагнозом «остеохондроз». У неё была взята пункция спинного мозга, и мы услышали новый диагноз — менингит, — вспоминает муж.
Насколько он был правильным, не понятно.
— Все копии анализов для консультации в других клиниках нам категорически отказывались предоставлять, ссылаясь на документы «внутрибольничной отчетности». Единственное, что мы получили с боем, — это результаты МРТ, где были зафиксированы «отек мозга, множественные очаги в обоих полушариях, умеренно выраженная гидроцефалия», — рассказал Антон Третьяков.
Муж говорит, что уговорами и слезами родным удалось уговорить врачей перевести Марию в неврологическое отделение областной больницы в Ярославль. На тот момент женщина еще могла вставать с постели. Но через пару дней ей стало хуже. Марию перевели в реанимацию. И буквально через день, как говорит Антон, отправили обратно в Ростовскую ЦРБ.
— На тот момент она уже почти не видела, не шевелила ни руками, ни ногами. А врачи в областной больнице заверили нас, что анализы у жены близки к норме и она идет поправку, что её жизни уже ничто не угрожает, что теперь нас ждёт длительный процесс восстановления после перенесенного менингита, — говорит муж умершей женщины.
Что изумило близких больной — так это то, что у Марии отсутствовал глотательный рефлекс, она не могла ни есть, ни даже пить — вода просто выливалась обратно, а врачи при этом прописали ей таблетки. В Ростовской ЦРБ не откликнулись на просьбу поставить женщине зонд, через который можно было укреплять организм в отсутствие пищи. В итоге через три дня женщина скончалась, оставив
— И это всё после трехнедельного пребывания в стационарах и полуторамесячного хождения по врачам! — возмущаются родные.
Ознакомиться с результатами вскрытия семье не дали.
Чтобы выяснить, что стало настоящей причиной смерти супруги, Антон Третьяков обратился в департамент здравоохранения, Следственный комитет, прокуратуру и другие ведомства.
— Обращение на рассмотрении. Будет разбор в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности с привлечением главных внештатных специалистов департамента, — ответили на наш запрос по ситуации в департаменте здравоохранения Ярославской области.
Также обстоятельства смерти женщины выясняет Ростовский следственный отдел СУ СКР по Ярославской области.
— Проводится доследственная проверка, — сообщили в Следственном комитете.
Мы будем следить за развитием ситуации.