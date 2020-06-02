— Некоторое время назад жена почувствовала боли в позвоночнике, потом болеть начала и голова. Она пыталась понять, что с ней, ходила по врачам — в государственных и частных клиниках ставили разные диагнозы, назначали разное лечение, но ничего не помогало. Ей становилось всё хуже, — рассказал Антон.

По словам мужчины, Марию долго отказывались брать в стационар. Но когда женщина уже не могла терпеть боль, теряла сознание от жутких приступов, на скорой её всё-таки увезли в Ростовкую ЦРБ.

— Её положили в неврологическое отделение с предварительным диагнозом «остеохондроз». У неё была взята пункция спинного мозга, и мы услышали новый диагноз — менингит, — вспоминает муж.



Насколько он был правильным, не понятно.

— Все копии анализов для консультации в других клиниках нам категорически отказывались предоставлять, ссылаясь на документы «внутрибольничной отчетности». Единственное, что мы получили с боем, — это результаты МРТ, где были зафиксированы «отек мозга, множественные очаги в обоих полушариях, умеренно выраженная гидроцефалия», — рассказал Антон Третьяков.

