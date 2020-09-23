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Стремительно растём: оперштаб выдал статистику по распространению коронавируса в Ярославской области

Обновлённые данные на 23 сентября 2020 года

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Число заболевших становится больше с каждым днём&nbsp;

Число заболевших становится больше с каждым днём 

В Ярославской области от COVID выздоровели 90 человек, 49 заболели

В Ярославской области число заболевших коронавирусной инфекцией стремительно растёт. По данным на утро 23 сентября, в регионе положительные тесты на COVID пришли ещё у 49 человек. Выздоровели и выписаны с больничных 90 пациентов.

— В Ярославской области с начала пандемии положительные тесты на коронавирус выявлены у 8235 человек. Выздоровели за всё время 7841, 46 человек умерли, — сообщает общие цифры Информационный центр по коронавирусу в России.

Карта распространения инфекции:

  • Ярославль — 4016;
  • Рыбинск — 1194;
  • Ростовский МР — 446;
  • Тутаевский МР — 382;
  • Переславский городской округ — 380;
  • Ярославский МР — 367;
  • Гаврилов-Ямский МР — 280;
  • Рыбинский МР — 214;
  • Борисоглебский МР — 177;
  • Угличский МР — 157;
  • Пошехонский МР — 147;
  • Некрасовский МР — 146;
  • Большесельский МР — 89;
  • Некоузский МР — 85;
  • Даниловский МР — 63;
  • Мышкинский МР — 40;
  • Первомайский МР — 22;
  • Брейтовский МР — 21;
  • Любимский МР — 9.

С начала сентября в Ярославской области среднесуточное число новых заболевших выросло с 40 до 46 человек. То есть каждый день коронавирусной инфекцией заражается всё большее число людей. Эта тенденция прослеживается в целом по России, за минувшие сутки в стране +6431 подтверждённый тест на коронавирусную инфекцию.

Сегодня стало известно, что на дистанционное обучение из-за коронавируса отправили целый вуз. А накануне вечером полным составом ушли на карантин хоккеисты «Локомотива».

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