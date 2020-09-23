Стремительно растём: оперштаб выдал статистику по распространению коронавируса в Ярославской области

В Ярославской области число заболевших коронавирусной инфекцией стремительно растёт. По данным на утро 23 сентября, в регионе положительные тесты на COVID пришли ещё у 49 человек. Выздоровели и выписаны с больничных 90 пациентов.

— В Ярославской области с начала пандемии положительные тесты на коронавирус выявлены у 8235 человек. Выздоровели за всё время 7841, 46 человек умерли, — сообщает общие цифры Информационный центр по коронавирусу в России.