Стремительно растём: оперштаб выдал статистику по распространению коронавируса в Ярославской области

В Ярославской области от COVID выздоровели 90 человек, 49 заболели
В Ярославской области число заболевших коронавирусной инфекцией стремительно растёт. По данным на утро 23 сентября, в регионе положительные тесты на COVID пришли ещё у 49 человек. Выздоровели и выписаны с больничных 90 пациентов.
— В Ярославской области с начала пандемии положительные тесты на коронавирус выявлены у 8235 человек. Выздоровели за всё время 7841, 46 человек умерли, — сообщает общие цифры Информационный центр по коронавирусу в России.
Карта распространения инфекции:
- Ярославль — 4016;
- Рыбинск — 1194;
- Ростовский МР — 446;
- Тутаевский МР — 382;
- Переславский городской округ — 380;
- Ярославский МР — 367;
- Гаврилов-Ямский МР — 280;
- Рыбинский МР — 214;
- Борисоглебский МР — 177;
- Угличский МР — 157;
- Пошехонский МР — 147;
- Некрасовский МР — 146;
- Большесельский МР — 89;
- Некоузский МР — 85;
- Даниловский МР — 63;
- Мышкинский МР — 40;
- Первомайский МР — 22;
- Брейтовский МР — 21;
- Любимский МР — 9.
С начала сентября в Ярославской области среднесуточное число новых заболевших выросло с 40 до 46 человек. То есть каждый день коронавирусной инфекцией заражается всё большее число людей. Эта тенденция прослеживается в целом по России, за минувшие сутки в стране +6431 подтверждённый тест на коронавирусную инфекцию.
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