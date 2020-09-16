Мэр Ярославля отказался включать отопление в детских садах досрочно

Мэр Ярославля отказался включать отопление в детских садах раньше срока
Чем холоднее становится на улице, тем чаще в Ярославле задают вопросы чиновникам об отоплении. Депутаты муниципалитета 16 сентября спросили у мэра напрямую, когда ждать тепла в домах и не планируют ли начать обогревать детские сады и школы пораньше?
— Отопительный сезон начинается при условии среднесуточной температуры ниже 8 градусов. Берем мы эти данные не из интернета, а только от Росгидрометцентра. Ждем официальные данные и будем включать. Будем внимательно смотреть за погодными условиями, возможно, будем что-то ускорять, — ответил мэр Владимир Волков.
— Обогреватели в детских садах запрещены. Что делать тогда с температурным режимом в школах и детских садах, который не соблюдается? Где температура опускается до 14–15 градусов? — уточнила депутат Наталия Бобрякова.
— Подключение отопления — это не один рычаг включить. Это система. Закон один для всех, — отрезал мэр и попросил предоставить доказательства о том, что в детских садах действительно так холодно.
При этом накануне заместитель мэра заявил о том, что на социальные объекты (сады, школы и больницы) отопление могут дать досрочно. Напомним, синоптики прогнозируют в ближайшие дни в Центральной России «пузырь» холода, а потом бабье лето.