Мэр Ярославля отказался включать отопление в детских садах досрочно

Чем холоднее становится на улице, тем чаще в Ярославле задают вопросы чиновникам об отоплении. Депутаты муниципалитета 16 сентября спросили у мэра напрямую, когда ждать тепла в домах и не планируют ли начать обогревать детские сады и школы пораньше?

— Отопительный сезон начинается при условии среднесуточной температуры ниже 8 градусов. Берем мы эти данные не из интернета, а только от Росгидрометцентра. Ждем официальные данные и будем включать. Будем внимательно смотреть за погодными условиями, возможно, будем что-то ускорять, — ответил мэр Владимир Волков.