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В Ярославле хотят досрочно дать отопление в больницы, садики и школы

Когда должны начать подключать тепло

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В садики, школы и больницы Ярославля отопление могут дать раньше положенного срока

В садики, школы и больницы Ярославля отопление могут дать раньше положенного срока

В Ярославле могут досрочно дать отопление в больницы, садики и школы

В Ярославле рассматривают возможность пораньше включить отопление в больницах, садиках и школах. Об этом 15 сентября на общегородском совещании в мэрии сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Виталий Леженко.

— Подключение тепла в жилых домах происходит, когда среднесуточная температура воздуха больше пяти дней подряд держится на отметках меньше 8 градусов. Но было обращение департамента ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области с просьбой рассмотреть возможность подачи теплоносителя в больницы, школы и детсады. В данный момент мы прорабатываем этот вопрос с ресурсоснабжающими организациями, потому что, сами понимаете, все зависит от оплаты потребленного ресурса. При необходимости мы это сделаем, — прокомментировал чиновник.

Мэр Ярославля Владимир Волков попросил диспетчерскую службу города оперативно работать с вопросами жителей о подключении тепла.

— Эта процедура обычно длится 2–4 дня. Важно, чтобы все обращения были отработаны и люди понимали, когда в их домах включат отопление. На этот период нужно дополнительно вывести всех операторов, чтобы можно было дозвониться, — дал он поручение руководителю диспетчерской службы города.

Напомним, синоптики прогнозируют в ближайшие дни в Центральной России «пузырь» холода, а потом бабье лето.

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