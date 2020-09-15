В Ярославле хотят досрочно дать отопление в больницы, садики и школы

В Ярославле могут досрочно дать отопление в больницы, садики и школы
В Ярославле рассматривают возможность пораньше включить отопление в больницах, садиках и школах. Об этом 15 сентября на общегородском совещании в мэрии сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Виталий Леженко.
— Подключение тепла в жилых домах происходит, когда среднесуточная температура воздуха больше пяти дней подряд держится на отметках меньше 8 градусов. Но было обращение департамента ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области с просьбой рассмотреть возможность подачи теплоносителя в больницы, школы и детсады. В данный момент мы прорабатываем этот вопрос с ресурсоснабжающими организациями, потому что, сами понимаете, все зависит от оплаты потребленного ресурса. При необходимости мы это сделаем, — прокомментировал чиновник.
Мэр Ярославля Владимир Волков попросил диспетчерскую службу города оперативно работать с вопросами жителей о подключении тепла.
— Эта процедура обычно длится 2–4 дня. Важно, чтобы все обращения были отработаны и люди понимали, когда в их домах включат отопление. На этот период нужно дополнительно вывести всех операторов, чтобы можно было дозвониться, — дал он поручение руководителю диспетчерской службы города.
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