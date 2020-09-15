В Ярославле хотят досрочно дать отопление в больницы, садики и школы

В Ярославле рассматривают возможность пораньше включить отопление в больницах, садиках и школах. Об этом 15 сентября на общегородском совещании в мэрии сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Виталий Леженко.



— Подключение тепла в жилых домах происходит, когда среднесуточная температура воздуха больше пяти дней подряд держится на отметках меньше 8 градусов. Но было обращение департамента ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области с просьбой рассмотреть возможность подачи теплоносителя в больницы, школы и детсады. В данный момент мы прорабатываем этот вопрос с ресурсоснабжающими организациями, потому что, сами понимаете, все зависит от оплаты потребленного ресурса. При необходимости мы это сделаем, — прокомментировал чиновник.

