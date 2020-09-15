«Требуется ремонт»: власти показали жильё, куда расселяют ярославцев во время ЧП

Глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин показал, как выглядит маневренный фонд города. Это жильё, которое предоставляют людям, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях или, например, ожидающим реконструкции своего дома. На эти случаи у мэрии имеются жилые площади, куда временно заселяют ярославцев.

— Проверил состояние маневренного фонда. Ряд жилых помещений находится в хорошем состоянии, некоторым требуется проведение косметического ремонта, — написал в соцсетях Александр Трудоношин.