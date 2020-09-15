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«Требуется ремонт»: власти показали жильё, куда расселяют ярославцев во время ЧП

Жить здесь понравится не всем

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Типичная комната из маневренного фонда города&nbsp;

Типичная комната из маневренного фонда города 

Власти показали, куда расселяют жителей Ярославля, потерявших жильё

Глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин показал, как выглядит маневренный фонд города. Это жильё, которое предоставляют людям, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях или, например, ожидающим реконструкции своего дома. На эти случаи у мэрии имеются жилые площади, куда временно заселяют ярославцев.

— Проверил состояние маневренного фонда. Ряд жилых помещений находится в хорошем состоянии, некоторым требуется проведение косметического ремонта, — написал в соцсетях Александр Трудоношин.

И приложил фотографии из общежития на улице Лермонтова в Ярославле.

В такие комнаты заселяют людей, потерявших жильё во время ЧП&nbsp;

В такие комнаты заселяют людей, потерявших жильё во время ЧП 

Кухня в общежитии из маневренного фонда города&nbsp;

Кухня в общежитии из маневренного фонда города 

Зачастую городское жильё — это старые потрёпанные дома. Этим летом, например, рухнул потолок в комнате, которую сдавали по социальному найму.

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жильёсоциальный наём
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