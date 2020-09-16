Антирекорд месяца: оперштаб сообщил о новых смертях от COVID-19 в Ярославской области

В Ярославской области умерли от коронавируса 2 человека, 53 заболели
В Ярославской области ухудшается ситуация по коронавирусу. Число официально заболевших подходит к восьми тысячам. На утро 16 сентября зафиксирован новый рекорд по заболевшим за последние несколько месяцев: +53 положительных теста. Скончались ещё два человека — 74-летний мужчина и 58-летняя женщина. Выписали с больничных 69 жителей.
— В Ярославской области с начала пандемии положительные тесты на коронавирусную инфекцию выявили у 7904 человек, выздоровели за всё время 7419, умерли 45 человек, — сообщили в оперативном штабе.
С начала сентября увеличилось число пациентов, попавших на ковид-койки в больницы. На сегодняшний день в больницах находятся 426 человек, из них 275 человек не включены в статистику по коронавирусу, так как результаты тестов на COVID-19 у них ещё не пришли, но проявляются типичные симптомы.
Как распространилась инфекция за всё время:
- Ярославль — 3866;
- Рыбинск — 1128;
- Ростовский МР — 428;
- Тутаевский МР — 371;
- Переславский городской округ — 366;
- Ярославский МР — 348;
- Гаврилов-Ямский МР — 279;
- Рыбинский МР — 209;
- Борисоглебский МР — 172;
- Угличский МР — 149;
- Некрасовский МР — 146;
- Пошехонский МР — 124;
- Большесельский МР — 89;
- Некоузский МР — 79;
- Даниловский МР — 62;
- Мышкинский МР — 37;
- Первомайский МР — 22;
- Брейтовский МР — 20;
- Любимский МР — 9.