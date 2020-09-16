Антирекорд месяца: оперштаб сообщил о новых смертях от COVID-19 в Ярославской области

В Ярославской области ухудшается ситуация по коронавирусу. Число официально заболевших подходит к восьми тысячам. На утро 16 сентября зафиксирован новый рекорд по заболевшим за последние несколько месяцев: +53 положительных теста. Скончались ещё два человека — 74-летний мужчина и 58-летняя женщина. Выписали с больничных 69 жителей.

— В Ярославской области с начала пандемии положительные тесты на коронавирусную инфекцию выявили у 7904 человек, выздоровели за всё время 7419, умерли 45 человек, — сообщили в оперативном штабе.