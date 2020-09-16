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Антирекорд месяца: оперштаб сообщил о новых смертях от COVID-19 в Ярославской области

Актуальные данные на 16 сентября 2020 года

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Ситуация с COVID-19 становится хуже&nbsp;

Ситуация с COVID-19 становится хуже 

В Ярославской области умерли от коронавируса 2 человека, 53 заболели

В Ярославской области ухудшается ситуация по коронавирусу. Число официально заболевших подходит к восьми тысячам. На утро 16 сентября зафиксирован новый рекорд по заболевшим за последние несколько месяцев: +53 положительных теста. Скончались ещё два человека — 74-летний мужчина и 58-летняя женщина. Выписали с больничных 69 жителей.

— В Ярославской области с начала пандемии положительные тесты на коронавирусную инфекцию выявили у 7904 человек, выздоровели за всё время 7419, умерли 45 человек, — сообщили в оперативном штабе.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

С начала сентября увеличилось число пациентов, попавших на ковид-койки в больницы. На сегодняшний день в больницах находятся 426 человек, из них 275 человек не включены в статистику по коронавирусу, так как результаты тестов на COVID-19 у них ещё не пришли, но проявляются типичные симптомы.

Как распространилась инфекция за всё время:

  • Ярославль — 3866;
  • Рыбинск — 1128;
  • Ростовский МР — 428;
  • Тутаевский МР — 371;
  • Переславский городской округ — 366;
  • Ярославский МР — 348;
  • Гаврилов-Ямский МР — 279;
  • Рыбинский МР — 209;
  • Борисоглебский МР — 172;
  • Угличский МР — 149;
  • Некрасовский МР — 146;
  • Пошехонский МР — 124;
  • Большесельский МР — 89;
  • Некоузский МР — 79;
  • Даниловский МР — 62;
  • Мышкинский МР — 37;
  • Первомайский МР — 22;
  • Брейтовский МР — 20;
  • Любимский МР — 9.

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