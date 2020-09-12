В Ярославле завершили строительство одной из башен на площади Труда: что там будет

— Строительство двух башен на площади Труда началось десять лет назад, но было приостановлено из-за финансовых трудностей застройщика. Несколько лет объекты были заброшены, — рассказал заместитель Председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. — Сейчас проводится масштабная работа по снижению числа долгостроев на территории региона. В данном случае были решены все вопросы по исходно-разрешительной документации и спорные вопросы соинвесторов.

