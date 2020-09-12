В Ярославле завершили строительство одной из башен на площади Труда: что там будет

В Ярославле завершили строительство одной из башен на площади Труда
В Ярославле завершили строительство одной из башен на площади Труда. Сейчас здания готовят к вводу в эксплуатацию. Инспекция государственного строительного надзора уже выдала итоговое заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проекту.
— Строительство двух башен на площади Труда началось десять лет назад, но было приостановлено из-за финансовых трудностей застройщика. Несколько лет объекты были заброшены, — рассказал заместитель Председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. — Сейчас проводится масштабная работа по снижению числа долгостроев на территории региона. В данном случае были решены все вопросы по исходно-разрешительной документации и спорные вопросы соинвесторов.
10-этажная башня станет многофункциональным бизнес-центром.
Напомним, не только это изменилось на площади Труда в Ярославле. Также в этом году были благоустроены скверы по обеим сторонам от площади: фото.