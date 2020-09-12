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В Ярославле завершили строительство одной из башен на площади Труда: что там будет

Смотрим на здание изнутри и снаружи

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В 10-этажной башне будет бизнес-центр

В 10-этажной башне будет бизнес-центр

В Ярославле завершили строительство одной из башен на площади Труда

В Ярославле завершили строительство одной из башен на площади Труда. Сейчас здания готовят к вводу в эксплуатацию. Инспекция государственного строительного надзора уже выдала итоговое заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проекту.

Вот так выглядит помещение изнутри

Вот так выглядит помещение изнутри

— Строительство двух башен на площади Труда началось десять лет назад, но было приостановлено из-за финансовых трудностей застройщика. Несколько лет объекты были заброшены, — рассказал заместитель Председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. — Сейчас проводится масштабная работа по снижению числа долгостроев на территории региона. В данном случае были решены все вопросы по исходно-разрешительной документации и спорные вопросы соинвесторов.

10-этажная башня станет многофункциональным бизнес-центром.

Объект уже получил практически все разрешения

Объект уже получил практически все разрешения

Скоро башню откроют

Скоро башню откроют

Напомним, не только это изменилось на площади Труда в Ярославле. Также в этом году были благоустроены скверы по обеим сторонам от площади: фото.

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башни-близнецыплощадь Труда
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