Могло быть нарушением, но: департамент охраны памятников оценил пристройку к дому-«сталинке» на Победе

В Ярославле пришёл официальный ответ на возводимую пристройку к дому-«сталинке» на улице Победы. Новая конструкция поражает жителей с зимы, когда дом окружил строительный забор и появилось очертание высокого короба. Время прошло, а лучше не стало: стиль пристройки разительно отличается от основного фасада здания, которое она теперь закрывает.

Ярославцы возмущались, но эффекта это не принесло. Тогда общественница и градозащитница Елена Богданова попросила областной департамент охраны объектов культурного наследия оценить ситуацию.