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Могло быть нарушением, но: департамент охраны памятников оценил пристройку к дому-«сталинке» на Победе

Возводимая конструкция вызвала скандал в Ярославле

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Современна пристройка к старинному зданию выглядит странно&nbsp;

Современна пристройка к старинному зданию выглядит странно 

В Ярославле пришёл официальный ответ на возводимую пристройку к дому-«сталинке» на улице Победы. Новая конструкция поражает жителей с зимы, когда дом окружил строительный забор и появилось очертание высокого короба. Время прошло, а лучше не стало: стиль пристройки разительно отличается от основного фасада здания, которое она теперь закрывает.

Ярославцы возмущались, но эффекта это не принесло. Тогда общественница и градозащитница Елена Богданова попросила областной департамент охраны объектов культурного наследия оценить ситуацию.

— Департамент соглашается, что возведение зданий в этом районе возможно только по историческим линиям застройки... И как профессиональный фокусник вытащил козырь из рукава: проектом зон охраны перечень исторических линий застройки не определён. Нарушений нет, — опубликовала решение департамента Елена Богданова.

Департамент охраны памятников не нашёл нарушений

Департамент охраны памятников не нашёл нарушений

В «сталинке» располагается частная клиника, которая принадлежит депутату Ярославской областной думы Юрию Филимендикову, в клинике он работает главным врачом. Пристройка — тоже его. Работы он планировал завершить в апреле, в пристройке должны разместиться отделения клиники, внутри даже думали сделать лифт для колясочников. Но пандемия коронавируса приостановила работы. Ещё в марте редакция 76.RU общалась с депутатом, который обещал, что сделает всё красиво.

Возможно, само по себе это выглядит красиво. Но «сталинку» с нарядным фасадом всё же закрывает

Возможно, само по себе это выглядит красиво. Но «сталинку» с нарядным фасадом всё же закрывает

— Проект везде согласован, он лежит в администрации города, в департаменте градостроительства, — говорил тогда депутат Юрий Филимендиков. — Я заказал около 100 растений, которые будут высажены вокруг, мы сделаем тротуар с подогревом и новую ливнёвку — у здания всегда будет чисто и сухо. Дайте сделать то, что написано в проекте, а дальше можно обсуждать, что изменить. Я готов сделать красиво, чтобы народ успокоился и был доволен.

Работы здесь ещё не закончены. Возможно, финальный результат будет выглядеть иначе.

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пристройкасталинка
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