К старинному зданию в центре города незаконно пристроили мансарду и разместили в ней кальянные

Здание № 34 на площади Юности в Ярославле знают многие, главным образом потому, что оно много лет было завешено строительными лесами. Казалось, что его никогда не отреставрируют. Однако летом 2019 года из-под зелёной сетки стали проглядывать жёлтые стены в пластиковых панелях. Градозащитники тогда ахнули от увиденного преображения.

— Про оконные заполнения я промолчу, про стеклянную мансарду тоже. Как мне это развидеть? — лаконично высказалась градозащитница Елена Богданова.



Сегодня, 8 июля 2020 года, выяснилось, что реконструкция здания не была полностью законна. На заседании правительства Ярославской области сообщили, что собственник самовольно изменил планировку дома.