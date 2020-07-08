К старинному зданию в центре города незаконно пристроили мансарду и разместили в ней кальянные

Здание № 34 на площади Юности в Ярославле знают многие, главным образом потому, что оно много лет было завешено строительными лесами. Казалось, что его никогда не отреставрируют. Однако летом 2019 года из-под зелёной сетки стали проглядывать жёлтые стены в пластиковых панелях. Градозащитники тогда ахнули от увиденного преображения.
— Про оконные заполнения я промолчу, про стеклянную мансарду тоже. Как мне это развидеть? — лаконично высказалась градозащитница Елена Богданова.
Сегодня, 8 июля 2020 года, выяснилось, что реконструкция здания не была полностью законна. На заседании правительства Ярославской области сообщили, что собственник самовольно изменил планировку дома.
— Без разрешения на строительство проведены работы по реконструкции административного здания (устройство мансардного этажа и изменение конструктивной схемы здания). Информация о нарушении направлена в прокуратуру, — сообщили в правительстве Ярославской области.
Сейчас в этом доме сдают помещения в аренду, в пристроенной мансарде разместили кафе с кальянами. Интересно, что в 2013 году глава администрации Кировского района сообщал в СМИ, что само здание не является объектом культурного наследия.
Здание бани на улице Свободы было построено в мае 1897 года потомственным почетным гражданином Ярославля Николаем Оловянишниковым. Комиссия, которая принимала это здание, в отчёте написала о нём как о «не оставляющем желать ничего лучшего»: во всем здании устроена искусственная вентиляция, отопление паровое, теплые ватерклозеты в каждом отделении, здания освещаются электричеством, лестницы из тарусского мрамора. Эта баня была общественной, доступной для всех горожан. В 1923 году баня уже входит в состав Ярославского губернского коммунотдела. Затем была закрыта. А во время войны в этом здании вновь стал работать банно-прачечный комбинат.