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К старинному зданию в центре города незаконно пристроили мансарду и разместили в ней кальянные

Ярославские власти собираются привлечь собственника здания напротив ТЮЗа к ответственности

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Такой мансарды у здания быть не должно&nbsp;

Такой мансарды у здания быть не должно 

Здание № 34 на площади Юности в Ярославле знают многие, главным образом потому, что оно много лет было завешено строительными лесами. Казалось, что его никогда не отреставрируют. Однако летом 2019 года из-под зелёной сетки стали проглядывать жёлтые стены в пластиковых панелях. Градозащитники тогда ахнули от увиденного преображения.

— Про оконные заполнения я промолчу, про стеклянную мансарду тоже. Как мне это развидеть? — лаконично высказалась градозащитница Елена Богданова.

Сегодня, 8 июля 2020 года, выяснилось, что реконструкция здания не была полностью законна. На заседании правительства Ярославской области сообщили, что собственник самовольно изменил планировку дома.

Здание уже год стоит открытым после реконструкции&nbsp;

Здание уже год стоит открытым после реконструкции 

— Без разрешения на строительство проведены работы по реконструкции административного здания (устройство мансардного этажа и изменение конструктивной схемы здания). Информация о нарушении направлена в прокуратуру, — сообщили в правительстве Ярославской области.

Сейчас в этом доме сдают помещения в аренду, в пристроенной мансарде разместили кафе с кальянами. Интересно, что в 2013 году глава администрации Кировского района сообщал в СМИ, что само здание не является объектом культурного наследия.

Здание бани на улице Свободы было построено в мае 1897 года потомственным почетным гражданином Ярославля Николаем Оловянишниковым. Комиссия, которая принимала это здание, в отчёте написала о нём как о «не оставляющем желать ничего лучшего»: во всем здании устроена искусственная вентиляция, отопление паровое, теплые ватерклозеты в каждом отделении, здания освещаются электричеством, лестницы из тарусского мрамора. Эта баня была общественной, доступной для всех горожан. В 1923 году баня уже входит в состав Ярославского губернского коммунотдела. Затем была закрыта. А во время войны в этом здании вновь стал работать банно-прачечный комбинат.

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реконструкция
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