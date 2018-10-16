Таким мы вокзал уже больше не увидим

В Ярославле сообщество архитекторов и градозащитников написало письмо губернатору, где изложили своё недовольство по поводу работ в здании речного вокзала. По их мнению, выявленный объект культурного наследия должен оставаться в том виде, в котором он был построен, и ничего существенного с ним делать нельзя.



Собственник части здания, где сейчас идут работы, директор компании «Байтек Машинери» Сергей Пахневич выступил с ответным словом. В эфире радиостанции «Эхо Москвы — Ярославль» сегодня он заявил, что на речном вокзале делают ремонт, а не реконструкцию.



— Мы хотели сделать наш город лучше и провели серьёзный конкурс. Мы получили 42 работы реновации здания от разных архитекторов. Первое место никто не занял — мы были вынуждены изучить мнение архитекторов и пошли дальше. Мы отказались от реконструкции, пригласили ярославскую архитектурную студию и стали делать ремонт. Мы лишь изменили фасадную группу и увеличили площадь остекления. Ремонт был необходим — там уже кирпичи отваливались. Когда мы открыли лицевую сторону, многие нас стали укорять, что мы рушим здание. Но там просто был уже разрушен кирпич. Мы же восстанавливаем пилоны и заново кладку выводим.

Проблема космического масштаба



Здание, действительно, ни разу не ремонтировалось все 42 года своего существования. Сейчас его владельцы, снявшие штукатурку, говорят, что кирпичную кладку разрушила попадавшая туда вода.



— Когда мы купили здание, то единственное ограничение тогда было по этажности — мы не могли строить больше трёх этажей. Даже колористической карты не было, — добавил Пахневич. — В конце сентября на объект начали приходить представители департамента охраны объектов культурного наследия и стали говорить, чтобы мы прекращали работы, так как объект находится в стадии рассмотрения. Потом был назначен научно-методический совет. Там чиновники обвинили нас во вкусовщине. Я не ожидал увидеть там столько фарса. Мне там даже полноценно выступить не дали. Двадцать человек проголосовали за включение здания в список памятников и двое воздержались. Я спросил: «Неужели все эти люди думают так, как проголосовали», мне ответили, что все эти люди так или иначе зависят от департамента: они ходят подписывать туда бумажки свои и так далее. Давление на нас идёт как со стороны департамента, так и со стороны общественников. На меня уже написали четыре заявления в полицию. Травля идёт на полную катушку: репортажи по телевидению, приезды ОМОНа. Давлению чувствуется, и уже два подрядчика прекратили работы, посчитав, что они делают что-то противозаконное.

Это ремонт, а не реконструкция





В свою очередь, общественники рады, что им удалось отстоять здание и не дать собственнику изменить его облик.



— Мы не вставляем палки в колёса, мы спасаем облик одного из самых интересных и самых красивых зданий, построенных в 70–80-е годы в Ярославле, — объяснила свою точку зрения градозащитница Ольга Мазанова.



Первая очередь комплекса речного вокзала, где сейчас идут работы, в Ярославле была построена в 1976 году. Она включала кассовый зал, зал ожидания, кафе, небольшую гостиницу, служебные помещения для почты, диспетчера и отделения милиции, причалы, а также кинотеатр «Парус» на 400 зрителей. В здании второй очереди, введённом в строй через восемь лет, располагались ресторан на 300 мест и кафе на 100 мест. К зданию ресторана примыкает часовая башня, часы на которой перестали ходить в начале 90-х годов прошлого века. Само здание, по задумке архитекторов, было выполнено в виде громадного белого теплохода.



Ярославские краеведы рассказывают байку, что в те годы Ярославлю очень нужен был речной вокзал в центре города для привлечения туристов, но их в те времена в СССР строили только в городах-миллионниках. Решить вопрос со строительством тогда попробовала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Она пришла к министру транспорта и заявила, что городу необходим речной вокзал. Тот не смог отказать герою Советского Союза и дал добро, а на прощание сказал:



— Как хорошо, Валентина Владимировна, что вы одна в космос летали.



В 2017 году конкурс на реконструкцию речного вокзала проводила компания «Байтек Машинери», которая выкупила часть здания у компании «Спектр». В сентябре этого года здание было признано памятником культурного наследия.



Как всё выглядит сейчас



Что будет с речным вокзалом дальше



Собственник части здания Сергей Пахневич также рассказал, что есть три варианта развития событий:



— Первый вариант — мы действуем в соответствии с предписаниями департамента охраны объектов культурного наследия, то есть останавливаем строительство в том виде, в каком оно сейчас есть, от полугода до года получаем проект, после этого начинаем подбирать строительную бригаду, которая опять же соответствует требованиям и обладает сертификатами на проведение работ на такого рода объектах, это ещё примерно полгода. Понимая эти сроки, мы будем вынуждены консервацию объекта делать в конце следующего года, потому что мы можем просто не успеть провести эти процессы, мы уже сейчас находимся на грани срыва планов. Второй формат — мы закрываем тепловой контур теми материалами и работами, которые у нас оплачены и готовы (то есть консервируем объект сейчас).

Конечно, есть третий вариант — это вмешательство правительства, которое на текущий момент никак не реагирует на эту общественную ситуацию и оставляет нас один на один. В результате мы вынуждены сейчас искать поддержку у юристов. Но мы можем получить вторую «Чайку», если уйдём в судебные разбирательства на долгие годы.

