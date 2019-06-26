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Город

«Как мне это развидеть?»: в центре Ярославля историческое здание обшили пластиком

Из-за строительных лесов показалось здание забытой бани. Вид фасада шокировал градозащитников

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Здание бани много лет было спрятано за пыльными строительными лесами

Фото: Александра Савельева

В Ярославле на улице Свободы показалось историческое здание, которое много лет было не видно за строительными лесами. И казалось, что это советское строение наконец будет радовать жителей города и туристов своим видом. Но не тут-то было. Вместе со зданием показалась и отделка фасада.

Фасад здания отделывают пластиковыми панелями

— Я поклонник советской архитектуры первой половины XX века, и каждый раз, когда сносят или перестраивают здания той эпохи, у меня сердце кровью обливается, — прокомментировал происходящее член регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Семён Травин. — Ярким примером абсолютной безвкусицы в ремонте подобных объектов является здание бывшей бани на ул. Свободы. Архивные фотографии фасада и интерьеров позволяют утверждать, что здание носило не только утилитарную, но ещё и особенно яркую эстетическую функцию. Да, многие из нас не видели всей этой красоты и привыкли к развалинам, затянутым баннерами, но выглянувшее сейчас из-под строительных лесов обновлённое строение шокировало безвкусным решением оформления фасадов и надстройкой остекленной мансарды. Я могу с уверенностью сказать, что в наше время собственник между дополнительными квадратными метрами и эстетикой выберет именно первый вариант, ведь так выгоднее, но жить среди уродских зданий нам.

Об открытии бани 7 ноября 1940 года писала ярославская газета «Северный рабочий»

Не удержались от гневных комментариев и общественники.

— Про оконные заполнения я промолчу, про стеклянную мансарду тоже. Как мне это развидеть? — лаконично высказалась градозащитница Елена Богданова.

Фасад исторического здания ещё не доделали — работы продолжаются

Некоторые ярославцы уже поспешили обвинить собственника здания, что он губит известный памятник, — здание Оловянишниковских бань. Но, как выяснилось, это строение просто находится рядом и к Оловяшниковым никакого отношения не имеет. Здание было построено в 1940 году.

Недавно в Ярославле суд оштрафовал арендатора здания на улице Депутатской за слишком яркий цвет. Речь идёт о шоколадной фабрике «Собрание», которая после ремонта выкрасила дом № 5 на этой улице в ярко-бирюзовый цвет. Ярославцы прозвали его цветом «яиц дрозда».

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КОММЕНТАРИИ (11)

den
26 июн 2019 в 16:49

исторический центр превращается в колхоз..

Гость
26 июн 2019 в 16:14

Правильно, пусть бы полуразваленным стояло, а то что это, отремонтировали.

Guest
26 июн 2019 в 16:12

Когда будет статья о том, как блокировать бред Вашей инстаграмм-ориентированной коллеги ?