Смертей становится больше: оперштаб выдал данные по коронавирусу в Ярославской области на 3 сентября

В Ярославской области за последнюю неделю значительно увеличилась смертность от коронавирусной инфекции. На утро 3 сентября оперативный штаб сообщил о новой смерти — от COVID-19 скончалась 79-летняя женщина. Ещё 37 положительных тестов подтвердилось у заболевших, а с больничных выписали сразу 97 пациентов.

— В Ярославской области с начала пандемии коронавирус подтвердился у 7345 человек, из них 6731 выздоровели, 38 умерли, остальные — продолжают болеть, — уточнили общие данные в Информационном центре по коронавирусу в России.