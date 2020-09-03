Смертей становится больше: оперштаб выдал данные по коронавирусу в Ярославской области на 3 сентября

В Ярославской области за последнюю неделю значительно увеличилась смертность от коронавирусной инфекции. На утро 3 сентября оперативный штаб сообщил о новой смерти — от COVID-19 скончалась 79-летняя женщина. Ещё 37 положительных тестов подтвердилось у заболевших, а с больничных выписали сразу 97 пациентов.
— В Ярославской области с начала пандемии коронавирус подтвердился у 7345 человек, из них 6731 выздоровели, 38 умерли, остальные — продолжают болеть, — уточнили общие данные в Информационном центре по коронавирусу в России.
Смерти от коронавируса регистрируют в регионе почти каждый день.
Как распространяется инфекция по региону:
- Ярославль — 3608 (+10 человек за сутки);
- Рыбинск — 1060 (+4 новых случая);
- Ростовский МР — 377 (+4 случая);
- Тутаевский МР — 371 (+1 случай);
- Ярославский МР — 337 (+2 случая);
- Переславский городской округ — 326 (+13 случаев);
- Гаврилов-Ямский МР — 254;
- Рыбинский МР — 202;
- Борисоглебский МР — 152;
- Некрасовский МР — 146 (+3 случая);
- Угличский МР — 139;
- Пошехонский МР — 96;
- Большесельский МР — 89;
- Даниловский МР — 61;
- Некоузский МР — 58;
- Мышкинский МР — 29;
- Первомайский МР — 18;
- Брейтовский МР — 14;
- Любимский МР — 8.
В стране за минувшие сутки +4995 заболевших, 5766 выздоровевших и 114 умерших.