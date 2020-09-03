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Смертей становится больше: оперштаб выдал данные по коронавирусу в Ярославской области на 3 сентября

COVID-19 продолжает распространяться по региону

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Коронавирус не отступает&nbsp;

Коронавирус не отступает 

В Ярославской области за последнюю неделю значительно увеличилась смертность от коронавирусной инфекции. На утро 3 сентября оперативный штаб сообщил о новой смерти — от COVID-19 скончалась 79-летняя женщина. Ещё 37 положительных тестов подтвердилось у заболевших, а с больничных выписали сразу 97 пациентов.

— В Ярославской области с начала пандемии коронавирус подтвердился у 7345 человек, из них 6731 выздоровели, 38 умерли, остальные — продолжают болеть, — уточнили общие данные в Информационном центре по коронавирусу в России.

Смерти от коронавируса регистрируют в регионе почти каждый день.

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Как распространяется инфекция по региону:

  • Ярославль — 3608 (+10 человек за сутки);
  • Рыбинск — 1060 (+4 новых случая);
  • Ростовский МР — 377 (+4 случая);
  • Тутаевский МР — 371 (+1 случай);
  • Ярославский МР — 337 (+2 случая);
  • Переславский городской округ — 326 (+13 случаев);
  • Гаврилов-Ямский МР — 254;
  • Рыбинский МР — 202;
  • Борисоглебский МР — 152;
  • Некрасовский МР — 146 (+3 случая);
  • Угличский МР — 139;
  • Пошехонский МР — 96;
  • Большесельский МР — 89;
  • Даниловский МР — 61;
  • Некоузский МР — 58;
  • Мышкинский МР — 29;
  • Первомайский МР — 18;
  • Брейтовский МР — 14;
  • Любимский МР — 8.

В стране за минувшие сутки +4995 заболевших, 5766 выздоровевших и 114 умерших.

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