Здание налоговой за миллиард рублей в Ярославле будет строить всем известная московская компания

Всего на конкурс заявилось пять претендентов, но только у двух все документы соответствовали требованиям закупки. И у компании ЕКС цена оказалась ниже.

Возвести здание для налоговой собираются на Тутаевском шоссе, в районе посёлка Скобыкино.



— Дата окончания выполнения работ по контракту — до 25 декабря 2022 года, — сообщается в документации на портале госзакупок, где ищут подрядчика, который возьмётся за строительство.

