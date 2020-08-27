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Здание налоговой за миллиард рублей в Ярославле будет строить всем известная московская компания

Определили подрядчика для крупной стройки

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Новое здание для налоговой инспекции будет стоить больше миллиарда рублей&nbsp;

Новое здание для налоговой инспекции будет стоить больше миллиарда рублей 

В Ярославле определили подрядчика, который построит новое здание для налоговой инспекции в Дзержинском районе. Большая стройка стоит больших денег — за 1 миллиард 157 миллионов 987 тысяч рублей взялась строить здание известная московская компания ЕКС. Известна она тем, что в Ярославской области получает крупнейшие подряды: на ремонт Тутаевского шоссе (почти 700 миллионов рублей), на реконструкцию Добрынинского путепровода (почти миллиард рублей), а также подряды по президентской программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эта же компания строит новый корпус онкологической больницы на улице Чкалова и детскую поликлинику на улице Попова.

Всего на конкурс заявилось пять претендентов, но только у двух все документы соответствовали требованиям закупки. И у компании ЕКС цена оказалась ниже.

Возвести здание для налоговой собираются на Тутаевском шоссе, в районе посёлка Скобыкино.

— Дата окончания выполнения работ по контракту — до 25 декабря 2022 года, — сообщается в документации на портале госзакупок, где ищут подрядчика, который возьмётся за строительство.

Место на Тутаевском шоссе, где собираются начать строительство

Место на Тутаевском шоссе, где собираются начать строительство

Перед зданием (ближе к шоссе) будет расположена большая парковка на 140 квадратных метров, на территории разместится собственная котельная, а сразу за территорией налоговой запланировано строительство спортивной базы. Под застройку вырубят небольшую берёзовую рощу, которая растёт в этом месте.

Аэрокосмическая съемка района расположения объекта инженерно-экологических изысканий

Аэрокосмическая съемка района расположения объекта инженерно-экологических изысканий

Этим летом компанию ЕКС уличили в картельном сговоре в Москве.

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