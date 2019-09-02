«Скрытый дефект»: почему обрушилось перекрытие на стройке онкобольницы

Назвали причину обрушения перекрытия между этажами на стройке корпуса онкобольницы. Видео с места происшествия засняли ярославцы, наблюдавшие за ЧП через дорогу. На стройке уже провели экстренное совещание, выяснив причину произошедшего.

Подрядчик уверяет, что в целом на будущем здании случившееся не отразится и на площадке никто не пострадал. Ближайшие два-три дня рабочие будут убирать остатки обвалившегося перекрытия.

Общая стоимость строительства корпуса — 1,9 миллиарда рублей. Вместе с оборудованием — 3,6 миллиарда.

Новый корпус онкобольницы по проекту должны сдать в 2020 году. Здание высотой в 12 этажей (с двумя подземными) будет работать круглосуточно и сможет вмещать 266 пациентов. В хирургическом корпусе онкобольницы появится 12 операционных.

Недавно на стройку приезжала министр здравоохранения Вероника Скворцова, ей устроили обзорную программу. В день её приезда произошёл скандал: министра пытались встретить активисты от партии КПРФ с плакатами «Оптимизация = захоронение медицины», но у людей своровали плакаты.

