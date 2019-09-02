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Происшествия

«Скрытый дефект»: почему обрушилось перекрытие на стройке онкобольницы

Подробности происшествия в Ярославле

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Рабочие разобрали обрушившееся перекрытие

Фото: Департамент строительства Ярославской области 

Назвали причину обрушения перекрытия между этажами на стройке корпуса онкобольницы. Видео с места происшествия засняли ярославцы, наблюдавшие за ЧП через дорогу. На стройке уже провели экстренное совещание, выяснив причину произошедшего. 

— Предварительная причина — скрытый заводской дефект. Из-за нарушения целостности опалубки произошла деформации части перекрытия. Принято решение полностью остановить работы по заливке бетона и провести демонтаж перекрытия, — ответил заместитель генерального директора компании-подрядчика «ЕКС» Леонид Суханов. 

Подрядчик уверяет, что в целом на будущем здании случившееся не отразится и на площадке никто не пострадал. Ближайшие два-три дня рабочие будут убирать остатки обвалившегося перекрытия. 

Общая стоимость строительства корпуса — 1,9 миллиарда рублей. Вместе с оборудованием — 3,6 миллиарда. 

Новый корпус онкобольницы по проекту должны сдать в 2020 году. Здание высотой в 12 этажей (с двумя подземными) будет работать круглосуточно и сможет вмещать 266 пациентов. В хирургическом корпусе онкобольницы появится 12 операционных.

Недавно на стройку приезжала министр здравоохранения Вероника Скворцова, ей устроили обзорную программу. В день её приезда произошёл скандал: министра пытались встретить активисты от партии КПРФ с плакатами «Оптимизация = захоронение медицины», но у людей своровали плакаты. 

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онкобольница

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    2 сен 2019 в 19:11

    Ха-ха-ха! Срытый заводской дефект опалубки! Купите гуся на базаре и ему говорите. Надо будет завтра заснять покрупнее, для истории постройки здания.

    Lii Cui
    2 сен 2019 в 17:25

    Они дороги норм делать не могут, а тут здание. Щас посмотрим как Добрынинский делать будут Рвачи

    пессимист
    2 сен 2019 в 20:09

    Или сэкономили или скомуниздили, а результат один-говно на выходе.