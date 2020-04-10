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Ремонт закрытого участка Добрынинского путепровода близится к завершению

Ремонт закрытого участка Добрынинского путепровода близится к завершению

Чиновники мэрии 9 апреля проверили ход ремонта Добрынинского путепровода в Ярославле.

— Подрядчик приступил к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, продолжаются работы по установке барьерного и перильного ограждений, шумозащитных экранов, идёт монтаж столбов освещения и ремонт лестничных проходов. В конце апреля планируем открыть данный участок при благоприятных погодных условиях, — сообщил мэр Ярославля Владимир Волков.

Правда работы продолжатся на другом участке, который сейчас открыт. Окончательно ремонт должен быть завершен в октябре.

Напомним, летом прошлого года мост начал рушиться. Его в срочном порядке закрыли на капитальный ремонт. Работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из федерального бюджета в помощь Ярославлю было выделено около миллиарда рублей.

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Добрынинский мост
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