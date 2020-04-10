Чиновники мэрии 9 апреля проверили ход ремонта Добрынинского путепровода в Ярославле.



— Подрядчик приступил к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, продолжаются работы по установке барьерного и перильного ограждений, шумозащитных экранов, идёт монтаж столбов освещения и ремонт лестничных проходов. В конце апреля планируем открыть данный участок при благоприятных погодных условиях, — сообщил мэр Ярославля Владимир Волков.



Правда работы продолжатся на другом участке, который сейчас открыт. Окончательно ремонт должен быть завершен в октябре.

