Новую детскую поликлинику в Ярославле построят на этаж ниже, чем планировалось

— Поскольку указанный метод строительства предусмотрен действующими строительными нормами и правилами, а невозможность его применения обусловлена местностью осуществления строительства (грунтом), оснований для предъявления проектной организации претензий не имеется, — говорится в письме прокуратуры.



Из-за этой ситуации контракт с «ЕКС» расторгли, а проект был переделан. По нему, монолитный каркас здания разместят на фундаментной плите. Готовится новый аукцион на выбор подрядчика.



— Снижена этажность здания при незначительном изменении общей площади, — приводит слова директора областной Единой службы заказчика Максима Миронова прокуратура.



В здании предусмотрены игровые зоны для детей, цифровые табло, кол-центр, комнаты для кормления, колясочная, добавлены помещения врачей, процедурных кабинетов.



Об изменениях сроков пока не заявляется. Поэтому в прокуратуре считают, что никаких действий, которые бы требовали вмешательства правоохранителей, в этой ситуации нет.

