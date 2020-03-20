Новую детскую поликлинику в Ярославле построят на этаж ниже, чем планировалось

Новую детскую поликлинику на улице Попова во Фрунзенском районе Ярославля построят на этаж ниже, чем планировалось. В первоначальном проекте в здании было предусмотрено шесть этажей, сейчас пять. Об этом стало известно из ответа прокуратуры Ярославской области на запрос депутата региональной думы Елены Кузнецовой. Напомним, контракт на строительство здания был заключен с группой компаний «ЕКС» в июле 2019 года. Здание предполагалось сдать в эксплуатацию в октябре 2021 года. Однако во время вдавливания свай и их испытания оказалось, что они не выдерживают полагающуюся нагрузку. Проект выполняла компания «Проектинвест». Несмотря на то, что он оказался неработающим, фирме никаких претензий не предъявили.
— Поскольку указанный метод строительства предусмотрен действующими строительными нормами и правилами, а невозможность его применения обусловлена местностью осуществления строительства (грунтом), оснований для предъявления проектной организации претензий не имеется, — говорится в письме прокуратуры.
Из-за этой ситуации контракт с «ЕКС» расторгли, а проект был переделан. По нему, монолитный каркас здания разместят на фундаментной плите. Готовится новый аукцион на выбор подрядчика.
— Снижена этажность здания при незначительном изменении общей площади, — приводит слова директора областной Единой службы заказчика Максима Миронова прокуратура.
В здании предусмотрены игровые зоны для детей, цифровые табло, кол-центр, комнаты для кормления, колясочная, добавлены помещения врачей, процедурных кабинетов.
Об изменениях сроков пока не заявляется. Поэтому в прокуратуре считают, что никаких действий, которые бы требовали вмешательства правоохранителей, в этой ситуации нет.