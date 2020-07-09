Ярославскую компанию, которая благоустроит парк «Швейцария» за 3,7 млрд, уличили в картельном сговоре

Подрядчика реконструкции парка «Швейцария» уличили в картельном сговоре
Только нижегородские власти объявили о том, что заключили многомиллиардный контракт с ГК «ЕКС» на благоустройство парка Швейцария, как произошел скандал. Именно эту компанию уличили в картельном сговоре в Москве. По мнению УФАС, на ее счету 428 нечестных аукционов для АО Мосводоканал.
— Московское УФАС России установило, что АО «ГК «ЕКС», АО ФГ «Эверест», ООО «Астерпласт» и ООО «ЕКС» заключили картельное соглашение, направленное на поддержание цен на 428 аукционах. Гендиректора компаний в ходе личной встречи договорились, что все заявки и ценовые предложения будут подавать сотрудники АО «ГК «ЕКС» для обеспечения победы конкретному участнику. Для распределения прибыли от контрактов общества заключали между собой различные договоры — займа, поставки материалов, по которым и осуществляли переводы денежных средств, — сообщила пресс-служба ФАС России.
Участникам картеля грозят административные штрафы. Кроме того, деятельность сотрудников этих компаний проверят и правоохранительные органы — будут искать возможные следы уголовных преступлений.
Масштабное благоустройство парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде начнется уже в этом месяце. 7 июля был подписан контракт с подрядчиком — ярославской фирмой «ЕКС». Все работы надо успеть завершить до празднования 800-летия Нижнего Новгорода. А планы по реконструкции этого места грандиозные, правда не все нижегородцы их одобряют. Выбор подрядчика для благоустройства парка сопровождался скандалом: Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения в итогах конкурса. Жалобу подала группа компаний «ЕКС», которая готовила проект благоустройства, однако проиграла конкурс на выполнение работ на территории парка. Победила же в конкурсе компания «Специализированное строительное управление-5», которая запросила за контракт на 20 миллионов рублей меньше конкурента. В жалобе «ЕКС» отметили, что выигравшая компания не соответствует указанным в тендере условиям, а потому не могла быть выбрана победителем конкурса: в течение последних лет ей не был выполнен ни один контракт по восстановлению и сохранению объектов культурного наследия стоимостью не менее 780 миллионов рублей. Итоги конкурса пересмотрены.
Таким образом, получилось довольно занятная ситуация - УФАС приняло решение о заключении контракта с "ЕКС", и оно же буквально через несколько дней обнаружило картельный сговор.
Группа компаний «ЕКС» основана в 1970 году. Акционерное общество зарегистрировано в Ярославле в 1994 году. ГК «ЕКС» входит в пятерку крупнейших строительных подрядчиков в Москве. С 2017-го по 2019 год группа компаний реализовала более 100 проектов по комплексному благоустройству территорий в столице: парки «Братеевская пойма», «Дубки», «Строгинская пойма», территории, прилегающей к парку «Зарядье», набережной Москвы-реки в микрорайоне Павшинская пойма, «Рошаль» и др.
Есть претензии к ГК «ЕКС» и у жителей Ярославля. Там на ремонтируемом Тутаевском шоссе на нижнем слое асфальта, уложенного в прошлом году, образовались ямы. Работы выполняла как раз эта компания.