Ярославскую компанию, которая благоустроит парк «Швейцария» за 3,7 млрд, уличили в картельном сговоре

Только нижегородские власти объявили о том, что заключили многомиллиардный контракт с ГК «ЕКС» на благоустройство парка Швейцария, как произошел скандал. Именно эту компанию уличили в картельном сговоре в Москве. По мнению УФАС, на ее счету 428 нечестных аукционов для АО Мосводоканал.



— Московское УФАС России установило, что АО «ГК «ЕКС», АО ФГ «Эверест», ООО «Астерпласт» и ООО «ЕКС» заключили картельное соглашение, направленное на поддержание цен на 428 аукционах. Гендиректора компаний в ходе личной встречи договорились, что все заявки и ценовые предложения будут подавать сотрудники АО «ГК «ЕКС» для обеспечения победы конкретному участнику. Для распределения прибыли от контрактов общества заключали между собой различные договоры — займа, поставки материалов, по которым и осуществляли переводы денежных средств, — сообщила пресс-служба ФАС России.