Заболеваемость растёт: данные о распространении коронавируса по Ярославской области на 27 августа

Число заболевших коронавирусом в Ярославской области увеличилось на 40
В Ярославской области заболеваемость коронавирусом никак не снижается. По данным федерального оперативного штаба, на утро 27 августа выявлено ещё 40 положительных тестов на COVID-19 у жителей региона. В течение последних двух месяцев в регионе ежедневно заражаются несколько десятков человек.
На это утро выздоровевших тоже стало больше — 48 человек выписали с больничных.
— В Ярославской области с начала пандемии выявлено 7077 заражённых новой коронавирусной инфекцией, 6277 из них выздоровели, 33 умерли, — назвали общие цифры в Информационном центре по коронавирусу в России.
Карта распределения случаев коронавируса по региону:
- Ярославль — 3464 (+9 случаев за сутки);
- Рыбинск — 1024 (+11 случаев);
- Тутаевский МР — 367;
- Ростовский МР — 362 (+5 случаев);
- Ярославский МР — 332 (+1 случай);
- Переславский городской округ — 296;
- Гаврилов-Ямский МР — 243 (+3 случая);
- Рыбинский МР — 201;
- Борисоглебский МР — 150;
- Некрасовский МР — 142 (+1 случай);
- Угличский МР — 133 (+1 случай);
- Большесельский МР — 89;
- Пошехонский МР — 89 (+2 случая);
- Даниловский МР — 60;
- Некоузский МР — 58;
- Мышкинский МР — 27 (+7 случаев);
- Первомайский МР — 18;
- Брейтовский МР — 14;
- Любимский МР — 8 (число неизменно уже долгое время).
Накануне стало известно о смерти от инфекции 61-летнего мужчины.