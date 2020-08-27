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Заболеваемость растёт: данные о распространении коронавируса по Ярославской области на 27 августа

Каждый день число новых заражённых увеличивается

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В Ярославской области заболеваемость никак не опускается ниже&nbsp;

В Ярославской области заболеваемость никак не опускается ниже 

Число заболевших коронавирусом в Ярославской области увеличилось на 40

В Ярославской области заболеваемость коронавирусом никак не снижается. По данным федерального оперативного штаба, на утро 27 августа выявлено ещё 40 положительных тестов на COVID-19 у жителей региона. В течение последних двух месяцев в регионе ежедневно заражаются несколько десятков человек.

На это утро выздоровевших тоже стало больше — 48 человек выписали с больничных.

— В Ярославской области с начала пандемии выявлено 7077 заражённых новой коронавирусной инфекцией, 6277 из них выздоровели, 33 умерли, — назвали общие цифры в Информационном центре по коронавирусу в России.

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Карта распределения случаев коронавируса по региону:

  • Ярославль — 3464 (+9 случаев за сутки);
  • Рыбинск — 1024 (+11 случаев);
  • Тутаевский МР — 367;
  • Ростовский МР — 362 (+5 случаев);
  • Ярославский МР — 332 (+1 случай);
  • Переславский городской округ — 296;
  • Гаврилов-Ямский МР — 243 (+3 случая);
  • Рыбинский МР — 201;
  • Борисоглебский МР — 150;
  • Некрасовский МР — 142 (+1 случай);
  • Угличский МР — 133 (+1 случай);
  • Большесельский МР — 89;
  • Пошехонский МР — 89 (+2 случая);
  • Даниловский МР — 60;
  • Некоузский МР — 58;
  • Мышкинский МР — 27 (+7 случаев);
  • Первомайский МР — 18;
  • Брейтовский МР — 14;
  • Любимский МР — 8 (число неизменно уже долгое время).

Накануне стало известно о смерти от инфекции 61-летнего мужчины.

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