Заболеваемость растёт: данные о распространении коронавируса по Ярославской области на 27 августа

В Ярославской области заболеваемость коронавирусом никак не снижается. По данным федерального оперативного штаба, на утро 27 августа выявлено ещё 40 положительных тестов на COVID-19 у жителей региона. В течение последних двух месяцев в регионе ежедневно заражаются несколько десятков человек.

На это утро выздоровевших тоже стало больше — 48 человек выписали с больничных.

— В Ярославской области с начала пандемии выявлено 7077 заражённых новой коронавирусной инфекцией, 6277 из них выздоровели, 33 умерли, — назвали общие цифры в Информационном центре по коронавирусу в России.