26 августа среда
СЕЙЧАС +20°С
usd 74.51
eur 88.06
Тема дняУмер ещё один заболевший COVID-19

Все новости

Все новости

Новая смерть и заражения: в Ярославской области число заражённых коронавирусом перевалило за 7000

Данные о распространении инфекции на 26 августа

3 249
1Обсудить

Поделиться

Инфекция продолжает распространяться в обществе&nbsp;

Инфекция продолжает распространяться в обществе 

От коронавируса в Ярославле умер ещё один человек

Коронавирусная инфекция продолжает забирать здоровье у жителей Ярославской области. На утро 26 августа болезнь подтвердилась ещё у 38 человек. Также сообщается о новом умершем от COVID-19 - скончался мужчина, которому в этом году исполнился 61 год.

— С начала пандемии в Ярославской области положительные тесты на коронавирус подтвердились у 7037 человек, 6229 из них выздоровели, 33 умерли, — сообщили официальные данные в Информационном центре по коронавирусу в России.

По стране за последние сутки чуть меньше заражённых, чем за всю последнюю неделю — положительные тесты подтвердились у 4676 человек. С больничных выписаны 6403 человека, умерли — 115 пациентов.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

COVIDкоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!