Новая смерть и заражения: в Ярославской области число заражённых коронавирусом перевалило за 7000

Коронавирусная инфекция продолжает забирать здоровье у жителей Ярославской области. На утро 26 августа болезнь подтвердилась ещё у 38 человек. Также сообщается о новом умершем от COVID-19 - скончался мужчина, которому в этом году исполнился 61 год.

— С начала пандемии в Ярославской области положительные тесты на коронавирус подтвердились у 7037 человек, 6229 из них выздоровели, 33 умерли, — сообщили официальные данные в Информационном центре по коронавирусу в России.