В Ярославле с 1 июня начали благоустраивать сквер на площади Труда. Так сообщил на своей страничке мэр Владимир Волков. Правда, точнее было бы сказать, что пока идёт подготовка к благоустройству. Здесь обещают новую плитку, асфальт, светодиодные торшеры. А пока в сквер пришла дорожная техника и активно ломает все, что было раньше. Наш фотограф Саша Савельева побывала на месте и сделала фоторепортаж из начинающего преображаться сквера.