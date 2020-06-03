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Тема дня Мэр Ярославля ответит за свою работу

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Всё перерыто

Всё перерыто

В Ярославле с 1 июня начали благоустраивать сквер на площади Труда. Так сообщил на своей страничке мэр Владимир Волков. Правда, точнее было бы сказать, что пока идёт подготовка к благоустройству. Здесь обещают новую плитку, асфальт, светодиодные торшеры. А пока в сквер пришла дорожная техника и активно ломает все, что было раньше. Наш фотограф Саша Савельева побывала на месте и сделала фоторепортаж из начинающего преображаться сквера.

У сквера появилось ограждение

У сквера появилось ограждение

Там, где ещё пару дней назад были дорожки, всё уже разрыто

Там, где ещё пару дней назад были дорожки, всё уже разрыто

Тяжёлая техника на парковых дорожках

Тяжёлая техника на парковых дорожках

На месте старой плитки и асфальта обещают положить всё новое

На месте старой плитки и асфальта обещают положить всё новое

Отдых с видом на дорожную технику

Отдых с видом на дорожную технику

В некоторых уголках сквера ещё почти ничего не поменялось

В некоторых уголках сквера ещё почти ничего не поменялось

В благоустройство вложат около 13 миллионов рублей

В благоустройство вложат около 13 миллионов рублей

По обочинам дорожек установят новые светодиодные торшеры

По обочинам дорожек установят новые светодиодные торшеры

Лавочки тоже должны заменить

Лавочки тоже должны заменить

Посмотрим, что будет в итоге

Посмотрим, что будет в итоге

Напомним, сквер должны благоустроить до 30 сентября. Как это будет выглядеть в итоге.

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сквер на площади Труда
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