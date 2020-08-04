Площадь поражения увеличилась: власти рассказали о новом способе борьбы с борщевиком в Ярославле

Он пояснил, что предприятие косит борщевик в Ярославле с интервалом в 2–3 недели. Пока используется только механический способ — кошение трактором или в ручном режиме.



— Мы в следующем году предусмотрели обработку гербицидами. Конечно, не на общественных территориях, не в парках — там этим обрабатывать нельзя, это же химия. Посмотрим, как она будет справляться с борщевиком, — отметил Степанов.



Напомним, борщевик может вызвать серьезные ожоги. За год растение прирастает по площади на 10%. Как борщевик захватывает Ярославль и почему мы сами в этом виноваты, мы разбирались в отдельном большом материале. Среди возможных способов борьбы с ним специалисты также называют укрывание пеленкой и срезание соцветий.

