Площадь поражения увеличилась: власти рассказали о новом способе борьбы с борщевиком в Ярославле

В Ярославской области нашли способ борьбы с борщевиком
Власти Ярославля решили в следующем году использовать новый способ борьбы с борщевиком. Это связано с тем, что площадь поражения опасным сорняком постоянно увеличивается. Сейчас в городе борщевиком заражено 14,4 гектара.
— Самое большое скопление борщевика в Заволжском районе — на Резинотехнике. Причина в том, что рядом находится несколько заброшенных совхозов, семена оттуда летят очень сильно, — рассказал на общегородском совещании в мэрии 4 августа исполняющий обязанности руководителя «Горзеленхоза» Андрей Степанов.
Он пояснил, что предприятие косит борщевик в Ярославле с интервалом в 2–3 недели. Пока используется только механический способ — кошение трактором или в ручном режиме.
— Мы в следующем году предусмотрели обработку гербицидами. Конечно, не на общественных территориях, не в парках — там этим обрабатывать нельзя, это же химия. Посмотрим, как она будет справляться с борщевиком, — отметил Степанов.
Напомним, борщевик может вызвать серьезные ожоги. За год растение прирастает по площади на 10%. Как борщевик захватывает Ярославль и почему мы сами в этом виноваты, мы разбирались в отдельном большом материале. Среди возможных способов борьбы с ним специалисты также называют укрывание пеленкой и срезание соцветий.