Вторжение борщевика: как ядовитое растение захватило Ярославль

— Борщевик Сосновского — крайне неприхотливое, зимостойкое и урожайное зонтичное растение. Сосновский — фамилия учёного, в честь которого назвала растение ученица. После войны учёные искали быстрорастущее растение, которое было бы пригодно для приготовления силоса для кормления сельскохозяйственных животных.



Раньше борщевик жил в горах Кавказа на высоте 1,5–2 км над уровнем моря. Учёные предположили, что растение идеально подойдёт для сельского хозяйства из-за своей сочности, размера и неприхотливости. Борщевик привезли на испытательные станции и начали им заниматься: изучать, выводить сорта, распространять по стране, — рассказывает кандидат биологических наук Надежда Бобылева.



— Борщевик цветет около полутора месяцев в середине лета, семена же вызревают к началу осени. Только одно растение может дать от 15 до 70 тысяч семян. Семена могут сохранять жизнеспособность в почве до 10 лет. Одно растение раскидывает семена в радиусе около 4 метров, а плотность зарослей на 1 квадратный метр может достигать 20 особей.

