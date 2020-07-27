Вторжение борщевика: как ядовитое растение захватило Ярославль

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Что такое борщевик
— Борщевик Сосновского — крайне неприхотливое, зимостойкое и урожайное зонтичное растение. Сосновский — фамилия учёного, в честь которого назвала растение ученица. После войны учёные искали быстрорастущее растение, которое было бы пригодно для приготовления силоса для кормления сельскохозяйственных животных.
Раньше борщевик жил в горах Кавказа на высоте 1,5–2 км над уровнем моря. Учёные предположили, что растение идеально подойдёт для сельского хозяйства из-за своей сочности, размера и неприхотливости. Борщевик привезли на испытательные станции и начали им заниматься: изучать, выводить сорта, распространять по стране, — рассказывает кандидат биологических наук Надежда Бобылева.
— Борщевик цветет около полутора месяцев в середине лета, семена же вызревают к началу осени. Только одно растение может дать от 15 до 70 тысяч семян. Семена могут сохранять жизнеспособность в почве до 10 лет. Одно растение раскидывает семена в радиусе около 4 метров, а плотность зарослей на 1 квадратный метр может достигать 20 особей.
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Чем он опасен
— Со временем выяснилось, что молоко коров, которых кормили силосом из борщевика, становилось непригодным для употребления. У телят возникали генетические мутации. Из-за этого научную работу свернули, но растение уже широко распространилось в природе. Оказалось, что борщевик растет агрессивно, напрочь «выживая» любые другие растения. Кроме того, все части борщевика содержат опасные эфирные масла, которые попадают на кожу при касании, а после, под воздействием солнца, вызывают ожоги 2–3 степени, — объясняет Надежда Бобылева.
Борщевик опасен не только для человека, но и для окружающей флоры. Из-за того, что борщевик образует массивы, а его листья достигают размера в несколько десятков сантиметров, никакие другие растения не могут выжить на «зараженной» территории.
— Традиционно считается, что за год борщевик прирастает по площади на 10%. Распространение борщевика началось с ферм, сейчас это хорошо видно. Крайне заражены фермы и брошенные поля бывших ферм, — отметила эколог Анна Головина.
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Откуда борщевик взялся в Ярославле
По одной из версий, борщевик до центра Ярославля мог прибыть вместе с землёй, в которой его семена могут оставаться жизнеспособными до 10 лет.
— Программы благоустройства обычно сопровождаются заменой существующих растений, которые были во дворах и пострадали при реконструкции. Создавая клумбы и новые газоны, Горзеленхозстрой, а также строительные организации завозят из пригородов Ярославля новый грунт. А в нем уже приготовились к прорастанию семена борщевика. Поэтому после того, как их завезли, они через год успешно прорастают на поверхности. Это основной способ попадания борщевика в город, — считает член британского королевского общества садоводов Александр Щенёв.
На это в городской компании ответили так:
— Земля у Горзеленхоза сертифицирована, прежде чем использоваться, она еще год на базе лежит, — прокомментировали в мэрии Ярославля.
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Как с ним справиться
Есть несколько способов борьбы с борщевиком: опрыскивать гербицидами, срезать цветущие макушки до созревания семян, постоянно выкашивать, накрывать светонепроницаемой пленкой.
— Наиболее действенным является применение гербицидов. Срезая цветочные головки, мы просто отдаляем период плодоношения. Потеряв центральный стебель, растение даст боковые побеги, которые зацветут чуть позже. И они точно так же дадут семена. Пусть более мелкие и слабые, но все же полноценные. Накрывать плёнкой тоже вариант. Она лишает растение ультрафиолета, а без него борщевик нежизнеспособен. Накрыть пленкой целые поля, гектары, десятки гектаров, обочины, конечно, можно, но побеги борщевика настолько мощные, что они эту пленку будут поднимать. То есть дополнительно нужно что-то делать, чтобы удерживать пленку, — объяснил член британского королевского общества садоводов Александр Щенёв.
Кандидат биологических наук Надежда Бобылева добавила, что борщевик достаточно регулярно скашивать.
— Нужно выбирать правильный момент для покоса — когда растение заканчивает цвести, но семена ещё не созрели. За несколько лет регулярного покоса борщевик бесследно исчезнет, — добавила Надежда Бобылева.
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Что делают власти
Кто что может. До 2020 года в Ярославской области не было никаких программ по борьбе с борщевиком, решение проблемы отдано в руки чиновников на местах. В этом году впервые запустили пилотный проект для борьбы с сорняком.
— Средства предусмотрены в рамках разработанной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области» и направлены семи поселениям Ярославского района региона в размере 1,75 миллиона рублей. Сейчас такая мера носит так называемый экспериментальный характер, но в следующем году эту практику планируется применить и на остальные районы области, — рассказали в департаменте агропромышленного комплекса Ярославской области.
Эти деньги получит только один Ярославский район, их разделят между поселениями внутри него. Всего в нашей области 18 районов с аналогичной проблемой.
В связи с этим властям остальных районов области отдано указание оценивать масштабы поражения земель борщевиком. Однако даже эта пилотная программа на данный момент — капля в море.
— Заражено примерно 800 гектаров территорий только Ярославского района, средств обычно хватает на 100–200 га в год. Есть жители, которые сами с ним борются, помогают. Есть много заброшенных территорий, на которые поселения и район не могут тратить собственные средства, — объяснили в администрации Ярославского района. — Этим летом суммарно будет обработано около 150–180 га. Просим жителей по мере возможности бороться с борщевиком своими силами: хотя бы скашивать регулярно, отдельно стоящие сорняки выкапывать, чтобы семена не успели распространиться на большие территории.
Гербицидная обработка 1 га пораженного участка стоит около
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Как борются с борщевиком в Ярославле
Столица региона заслуживает отдельной карточки. В Ярославле борщевик добрался до Волжской набережной, растёт вдоль проспектов (Ленинградский, Ленина), а в отдалённых районах, например, на Резинотехнике, стоит буйным трёхметровым лесом. Но, к сожалению, программа по борьбе с сорняком запущена в области, в городе для этого нет даже отдельной статьи расходов.
— Финансирование в 2018, 2019, 2020 годах отдельно на борщевик не выделялось. Борьба с борщевиком ведётся путём кошения, согласно муниципальному заданию. На частных территориях удаление борщевика осуществляется собственниками, на дворовых территориях — управляющими организациями, на титульных объектах специализированными организациями, на территориях общего пользования, не вошедших в титульные списки, — территориальными администрациями, — рассказали в мэрии города.
Удивительно, но даже в небольшом сельском поселении Варегово, где живёт около тысячи человек, выделяют деньги на борьбу с сорняком. Это обосновано тем, что на селе сорняк доставляет куда больше проблем. По данным сельской администрации, в 2018 году на гербицидную обработку потратили 51 тысячу рублей, в 2019 — 50 тысяч, в 2020 — 45 тысяч рублей.
— При ежегодной обработке одних и тех же территорий наблюдаем положительную динамику, растение не прорастает в таком количестве, — рассказал глава Вареговского сельского поселения Фёдор Новиков.
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Вместо итога
Мы имеем сотни гектаров земли, зарастающих борщевиком. Каждый год эти сотни гектаров увеличиваются в арифметической прогрессии. Сорняк выживает на своём пути другие растения. Внятного плана по тому, как избавиться от ядовитого борщевика, — нет. Страдающие поселения пытаются оценивать масштабы поражения и бороться собственными силами и крохотными бюджетами. Крупные города пока не воспринимают проблему серьёзно, а региональные власти фактически впервые обратили внимание на проблему, выделив на неё целевое финансирование. В итоге единой выстроенной работы между управленцами разных уровней нет.
Если борьба с борщевиком продолжится в таком темпе, то что ждёт нас через 5 лет?