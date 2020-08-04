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«Аж мороз по коже»: женщина-лётчик сняла видео из кабины во время смертельно опасных трюков

Светлану Капанину из Рыбинска называют богиней неба

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Светлана Капанина снимает знаменитые видео изнутри салона во время пируэтов

Светлана Капанина снимает знаменитые видео изнутри салона во время пируэтов

Глядя на трюки, которые она выполняет в воздухе, многие забывают, куда шли. Но когда видишь, что происходило в кабине в момент её полёта, по-настоящему кружится голова. Светлана Капанина из Рыбинска показала высший пилотаж в небе над городом, а момент своих трюков записала на видео изнутри кабины.

Это видео выложил у себя на странице глава города.

— Светлана Капанина любезно поделилась видеосъемкой из салона своего самолёта. Вот так выглядел изнутри ее полет над Рыбинском. Спасибо за яркий подарок рыбинцам, — написал Денис Добряков.

Светлана Капанина, 51 год — российский пилот, семикратный абсолютный чемпион мира в женском зачёте (1996, 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2011 гг.) по самолётному спорту. Заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России, лётчик-инструктор I класса лётно-испытательной и доводочной базы ПАО «Компания "Сухой"» «ОКБ Сухого».

Её полёты всегда вызывают восторженные отзывы у жителей.

— Смотрим который раз и восхищаемся мастерством и отвагой! Очень классно! — написала Лина Ларичева.

— Класс! Аж дух захватывает! Мастер своего дела, — комментирует Дарья Иванова.

— Лётчица! Аж мороз по коже! — комментарий от Елены Богдановой.

Это не первое её видео в формате 360: ранее Светлана выкладывала свой полёт над Ярославлем.

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