«Аж мороз по коже»: женщина-лётчик сняла видео из кабины во время смертельно опасных трюков

Глядя на трюки, которые она выполняет в воздухе, многие забывают, куда шли. Но когда видишь, что происходило в кабине в момент её полёта, по-настоящему кружится голова. Светлана Капанина из Рыбинска показала высший пилотаж в небе над городом, а момент своих трюков записала на видео изнутри кабины.
Это видео выложил у себя на странице глава города.
— Светлана Капанина любезно поделилась видеосъемкой из салона своего самолёта. Вот так выглядел изнутри ее полет над Рыбинском. Спасибо за яркий подарок рыбинцам, — написал Денис Добряков.
Светлана Капанина, 51 год — российский пилот, семикратный абсолютный чемпион мира в женском зачёте (1996, 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2011 гг.) по самолётному спорту. Заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России, лётчик-инструктор I класса лётно-испытательной и доводочной базы ПАО «Компания "Сухой"» «ОКБ Сухого».
Её полёты всегда вызывают восторженные отзывы у жителей.
— Смотрим который раз и восхищаемся мастерством и отвагой! Очень классно! — написала Лина Ларичева.
— Класс! Аж дух захватывает! Мастер своего дела, — комментирует Дарья Иванова.
— Лётчица! Аж мороз по коже! — комментарий от Елены Богдановой.
Это не первое её видео в формате 360: ранее Светлана выкладывала свой полёт над Ярославлем.