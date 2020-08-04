«Аж мороз по коже»: женщина-лётчик сняла видео из кабины во время смертельно опасных трюков

Глядя на трюки, которые она выполняет в воздухе, многие забывают, куда шли. Но когда видишь, что происходило в кабине в момент её полёта, по-настоящему кружится голова. Светлана Капанина из Рыбинска показала высший пилотаж в небе над городом, а момент своих трюков записала на видео изнутри кабины.

Это видео выложил у себя на странице глава города.