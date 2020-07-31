Жили в антисанитарии: в Ярославской области пятерых детей забрали из семьи на реабилитацию

В Гаврилов-Яме Ярославской области из неблагополучной семьи забрали пятерых детей. Малыши разного возраста: старшему — 13 лет, а младшему — 4 года.

Долгое время крохи жили в грязи и антисанитарии, их матери было плевать. Женщина не обеспечивала детям даже элементарного ухода.

— Многодетную мать неоднократно предупреждали, семья состояла на учете. В суд было направлено заявление об ограничении родительских прав, отобрании детей. На основании решения суда дети были переданы представителю реабилитационного центра, — прокомментировали ситуацию в службе судебных приставов Ярославской области.