Жили в антисанитарии: в Ярославской области пятерых детей забрали из семьи на реабилитацию

В Гаврилов-Яме Ярославской области из неблагополучной семьи забрали пятерых детей. Малыши разного возраста: старшему — 13 лет, а младшему —
Долгое время крохи жили в грязи и антисанитарии, их матери было плевать. Женщина не обеспечивала детям даже элементарного ухода.
— Многодетную мать неоднократно предупреждали, семья состояла на учете. В суд было направлено заявление об ограничении родительских прав, отобрании детей. На основании решения суда дети были переданы представителю реабилитационного центра, — прокомментировали ситуацию в службе судебных приставов Ярославской области.
Недавно, в Данилове Ярославской области на 10 суток арестовали женщину, которая забыла про свою маленькую дочку. Пять лет женщина была лишена родительских прав, а её ребенок жил с бабушкой, которая оформила опекунство. Все эти годы мать-кукушка и не думала об алиментах, ее долг перед дочерью составил 700 тысяч.