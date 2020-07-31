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Жили в антисанитарии: в Ярославской области пятерых детей забрали из семьи на реабилитацию

Матери детей было наплевать на них

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Пятерых малышей отправили на реабилитацию

Пятерых малышей отправили на реабилитацию

В Гаврилов-Яме Ярославской области из неблагополучной семьи забрали пятерых детей. Малыши разного возраста: старшему — 13 лет, а младшему — 4 года.

Долгое время крохи жили в грязи и антисанитарии, их матери было плевать. Женщина не обеспечивала детям даже элементарного ухода.

— Многодетную мать неоднократно предупреждали, семья состояла на учете. В суд было направлено заявление об ограничении родительских прав, отобрании детей. На основании решения суда дети были переданы представителю реабилитационного центра, — прокомментировали ситуацию в службе судебных приставов Ярославской области.

Недавно, в Данилове Ярославской области на 10 суток арестовали женщину, которая забыла про свою маленькую дочку. Пять лет женщина была лишена родительских прав, а её ребенок жил с бабушкой, которая оформила опекунство. Все эти годы мать-кукушка и не думала об алиментах, ее долг перед дочерью составил 700 тысяч.

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Ярославская областьлишение родительских прав
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