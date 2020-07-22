22 июля среда
СЕЙЧАС +16°С
usd 70.97
eur 81.25
Тема дняПотоп в Ярославле: фото и видео

Все новости

Все новости
Город

Забыла про дочку: в Ярославской области мать арестовали на 10 суток

Разбираемся, за что женщина отправилась за решетку

1 263
3 Обсудить

Поделиться

Женщина не вспоминала о своей дочке пять лет

Женщина не вспоминала о своей дочке пять лет

В Данилове Ярославской области на 10 суток арестовали женщину, которая забыла про свою маленькую дочку. Уже пять лет женщина лишена родительских прав, а её ребенок живет с бабушкой, которая оформила опекунство. Все эти годы мать-кукушка и не думала об алиментах.

— Долг по алиментам превысил 700 тысяч рублей. Поскольку имущества и доходов у женщины не было, о загранице она слышала только из теленовостей, машину никогда не водила, то оставалось только одно средство – привлечение её к административной ответственности. Суд назначил ей наказание в виде 10 суток ареста, — прокомментировали в пресс-службе судебных приставов Ярославской области.

После ареста у женщины будет два месяца на исправление. В противном случае ей могут грозить уголовное дело и реальный срок.

Увы, про своих детей забывают и некоторые звезды. Недавно звезду телешоу «Дом-2» Александра Задойнова отправили работать уборщиком в Ярославле. Дело в том, что мужчина задолжал по алиментам перед дочерьми 600 тысяч рублей.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Ярославская областьалименты
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!