Забыла про дочку: в Ярославской области мать арестовали на 10 суток

В Данилове Ярославской области на 10 суток арестовали женщину, которая забыла про свою маленькую дочку. Уже пять лет женщина лишена родительских прав, а её ребенок живет с бабушкой, которая оформила опекунство. Все эти годы мать-кукушка и не думала об алиментах.

— Долг по алиментам превысил 700 тысяч рублей. Поскольку имущества и доходов у женщины не было, о загранице она слышала только из теленовостей, машину никогда не водила, то оставалось только одно средство – привлечение её к административной ответственности. Суд назначил ей наказание в виде 10 суток ареста, — прокомментировали в пресс-службе судебных приставов Ярославской области.