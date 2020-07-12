«Помню эту разруху, нищету и вселенское пьянство»: Андрей Макаревич побывал в Ярославской области

Бессменный участник рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич побывал в городах Ярославской области. Своим впечатлением о Ростове и Переславле он поделился со своими подписчиками в «Фейсбуке».
— Решил показать жене русские красоты, не все же ей меня по Эфиопиям водить, — написал Андрей Макаревич. — Сели в машину, поехали в Ростов Великий и Переславль Залесский. Был я в этих местах в 1972 году — обмеряли полуразрушенные храмы и монастыри. Отлично помню эту разруху, нищету и вселенское пьянство. Сегодня это отреставрированные, чистые, ухоженные провинциальные городки с приветливыми гражданами, хорошими гостиницами и ресторанами по смешным ценам. Монастыри действующие, при этом открыты для посетителей. От былой депрессии нет и следа. Чудо!
Побывавший в Ростове блогер-урбанист Илья Варламов не разделяет восхищения музыканта. Город встретил Илью лужами и грязью. В интернете тогда разгорается скандал между российским урбанистом и депутатом муниципалитета Ярославля Дмитрием Петровским. Последний подал заявление в Следственный комитет на блогера за то, что тот оскорбил Ростов Великий в своём обзоре.