«Помню эту разруху, нищету и вселенское пьянство»: Андрей Макаревич побывал в Ярославской области

Бессменный участник рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич побывал в городах Ярославской области. Своим впечатлением о Ростове и Переславле он поделился со своими подписчиками в «Фейсбуке».



— Решил показать жене русские красоты, не все же ей меня по Эфиопиям водить, — написал Андрей Макаревич. — Сели в машину, поехали в Ростов Великий и Переславль Залесский. Был я в этих местах в 1972 году — обмеряли полуразрушенные храмы и монастыри. Отлично помню эту разруху, нищету и вселенское пьянство. Сегодня это отреставрированные, чистые, ухоженные провинциальные городки с приветливыми гражданами, хорошими гостиницами и ресторанами по смешным ценам. Монастыри действующие, при этом открыты для посетителей. От былой депрессии нет и следа. Чудо!

