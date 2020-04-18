Расстроил город урбаниста уже на привокзальной площади.



— Ростов — честный город. Он сразу открывается, — написал Илья Варламов. — На привокзальной площади нет асфальта, грязные пазики хаотично останавливаются в случайных местах, и пассажиры бегут через лужи, словно солдаты в атаку. Зачем они бегут, неужели пазик уедет, не дождавшись зазевавшуюся бабушку? По площади понятно, что чудес от города ждать не придётся.



Блогер сфотографировал тропинки из грязи там, где должны быть асфальтированные тротуары, и заметил, что асфальта нет и во дворах домов, и на проезжих частях небольших дорог.



— Сразу видно, ни один чиновник не ходит по городу пешком, — возмутился урбанист. — Тротуаров просто нет, а автобусная остановка больше похожа на площадку для мусорных баков.



Но Варламов заметил, что у местной администрации нашлись деньги на новые заборы вдоль центральных дорог.



— Невероятная красота, невероятная жопа, — так выразил свои впечатления о городе блогер.

Мэр Ростова Андрей Лось публикацию Варламова прочитал. Расстроился, но не больше, чем когда читает ростовскую «Подслушку». Состояние города прокомментировал так: