Блогер-урбанист Илья Варламов побывал в Ростове Великом. Город Ярославской области встретил его лужами и грязью.
— Ростов действительно Великий... был когда-то, — написал Илья Варломов в своём блоге. — Сейчас город находится в ужасном состоянии, тут практически нет дорог, всё утопает в грязи, повсюду разруха. Это можно было бы списать на обычную для России бедность провинции. Но Ростов входит в Золотое кольцо! Сюда толпами едут туристы, и, казалось бы, нет ни одной причины, чтобы Ростов не процветал. Когда смотришь на такие города, остаётся только один вопрос: как же так? Ну не должен же Ростов утопать в грязи и нищете! У меня нет ответа, почему это всё происходит. Мне бесконечно грустно смотреть на то, до чего довели некогда великий город.
Расстроил город урбаниста уже на привокзальной площади.
— Ростов — честный город. Он сразу открывается, — написал Илья Варламов. — На привокзальной площади нет асфальта, грязные пазики хаотично останавливаются в случайных местах, и пассажиры бегут через лужи, словно солдаты в атаку. Зачем они бегут, неужели пазик уедет, не дождавшись зазевавшуюся бабушку? По площади понятно, что чудес от города ждать не придётся.
Блогер сфотографировал тропинки из грязи там, где должны быть асфальтированные тротуары, и заметил, что асфальта нет и во дворах домов, и на проезжих частях небольших дорог.
— Сразу видно, ни один чиновник не ходит по городу пешком, — возмутился урбанист. — Тротуаров просто нет, а автобусная остановка больше похожа на площадку для мусорных баков.
Но Варламов заметил, что у местной администрации нашлись деньги на новые заборы вдоль центральных дорог.
— Невероятная красота, невероятная жопа, — так выразил свои впечатления о городе блогер.
Мэр Ростова Андрей Лось публикацию Варламова прочитал. Расстроился, но не больше, чем когда читает ростовскую «Подслушку». Состояние города прокомментировал так:
— Ну что тут скажешь? Денег нет...