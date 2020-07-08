«Отблагодарили нашего героя»: в Ярославле байкеры встретились с девушкой, спасшей от смерти их друга

Ярославские мотоциклисты встретились с Алёной Бережной, которая 6 июля спасла жизнь байкера после ДТП на пересечении улиц Городской Вал и Свободы. Женщина выбежала из машины и зажала парню артерию на шее, благодаря чему мотоциклист дожил до приезда скорой помощи.

— Он был в сознании, я спрашивала, зачем так гнал. Руками зажала шею там, где кровь хлестала. Просила прохожих дать что-нибудь, чтобы перекрыть кровотечение. Пока он был в сознании, пыталась шутить, говорила, что будет красивый теперь со шрамами. Спрашивала, что болит: бок, говорил, и рука онемела, — рассказала 76.RU Алёна.