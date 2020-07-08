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«Отблагодарили нашего героя»: в Ярославле байкеры встретились с девушкой, спасшей от смерти их друга

После ДТП Алёна рукой зажала мотоциклисту артерию

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Мотоциклисты отблагодарили девушку за спасение друга

Мотоциклисты отблагодарили девушку за спасение друга

Ярославские мотоциклисты встретились с Алёной Бережной, которая 6 июля спасла жизнь байкера после ДТП на пересечении улиц Городской Вал и Свободы. Женщина выбежала из машины и зажала парню артерию на шее, благодаря чему мотоциклист дожил до приезда скорой помощи.

— Он был в сознании, я спрашивала, зачем так гнал. Руками зажала шею там, где кровь хлестала. Просила прохожих дать что-нибудь, чтобы перекрыть кровотечение. Пока он был в сознании, пыталась шутить, говорила, что будет красивый теперь со шрамами. Спрашивала, что болит: бок, говорил, и рука онемела, — рассказала 76.RU Алёна.

Девушке подарили цветы&nbsp;

Девушке подарили цветы 

Байкеры подарили девушке цветы и сделали пару снимков на память.

— Собрались небольшой группой и еще раз доехали скромно отблагодарить нашего вчерашнего героя Алёну, — подписали фото байкеры.

Спустя сутки после аварии появилось видео с места ЧП. Жуткое видео опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что гонщик вылетел на перекресток под желтый сигнал светофора. Пользователи начали обсуждать, зачем мотоциклист ехал на такой скорости.

Жизнь мотоциклисту спасла 28-летняя ярославна

Жизнь мотоциклисту спасла 28-летняя ярославна

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ДТПЯрославльмотоциклист
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