Вылетел на красный: появилось видео жуткого ДТП с мотоциклистом в центре Ярославля

Вчера около 10:20 на перекрестке улиц Городской Вал и Свободы в Ярославле произошла страшная авария: мотоциклист на скорости врезался в «Фиат». От удара водитель мотоцикла перелетел через легковушку и упал на асфальт.

Спустя сутки появилось видео с места ЧП. Жуткое видео опубликовали в соцсетях.



На кадрах видно, что гонщик вылетел на перекресток под желтый сигнал светофора. Пользователи начали обсуждать, зачем мотоциклист ехал на такой скорости.