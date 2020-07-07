Вылетел на красный: появилось видео жуткого ДТП с мотоциклистом в центре Ярославля

Вчера около 10:20 на перекрестке улиц Городской Вал и Свободы в Ярославле произошла страшная авария: мотоциклист на скорости врезался в «Фиат». От удара водитель мотоцикла перелетел через легковушку и упал на асфальт.
Спустя сутки появилось видео с места ЧП. Жуткое видео опубликовали в соцсетях.
На кадрах видно, что гонщик вылетел на перекресток под желтый сигнал светофора. Пользователи начали обсуждать, зачем мотоциклист ехал на такой скорости.
Видео: АВТОПОРТАЛ76.РУ / vk.com
— Вот-вот красный, почему бы не навалить. На главной же и вообще заканчиваю маневр, — удивляются пользователи в соцсетях.
28-летнему мотоциклисту удалось сохранить жизнь благодаря ярославне Алёне Бережной. Девушка выскочила из автомобиля, увидев, как юноша рухнул на дорогу и зажала рукой рану на шее, из которой хлестала кровь. Алёна подробно рассказала нам, как все произошло.
— Женщина — нет слов какая молодец, пальцем остановила кровотечение из артерии и спасла жизнь. Малый, конечно, отчаянный, куда так нестись на перекрёстке? — пишет в соцсетях Дмитрий.